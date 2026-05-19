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Pilas, motociclistas: alcaldía anuncia curso gratis de conducción en Bogotá

Lanzan curso de conducción gratis para motociclistas en Bogotá: vea la fecha, lugar y hora para llevarlo a cabo, además de las inscripción previa.

Pilas, motociclistas: alcaldía anuncia curso gratis de conducción en Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
07:51 p. m.
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Los motociclistas de Bogotá tendrán una nueva oportunidad para fortalecer sus conocimientos en seguridad vial y mejorar sus habilidades al volante.

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La Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito anunciaron una nueva jornada gratuita del curso teórico práctico de conducción para motos, dirigido especialmente a conductores con poca experiencia.

La actividad se realizará el próximo sábado 23 de mayo de 2026 en el barrio Villa del Río, ubicado en la localidad de Bosa, al suroccidente de la capital.

La convocatoria está enfocada en motociclistas que lleven dos años o menos conduciendo moto y busca reforzar técnicas de manejo seguro, prevención de accidentes y conocimiento de normas de tránsito.

¿Qué enseñarán en el curso gratis para motociclistas?

Según explicó la Secretaría de Movilidad, el curso hace parte de la Estrategia Distrital de Seguridad Vial y contará con módulos teóricos y prácticos.

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Entre los temas que se abordarán están:

  • Principales causas de siniestralidad vial en Bogotá
  • Normas de tránsito y sanciones
  • Causales de inmovilización
  • Señales de tránsito
  • Uso correcto del casco
  • Elementos de protección personal
  • Técnicas de conducción preventiva
  • Maniobras peligrosas
  • Percepción de velocidad.

Además, los asistentes recibirán orientación sobre sistemas de seguridad en motocicletas y principios básicos de eco conducción.

Desde la entidad señalaron que el objetivo principal es promover conductas más seguras en las vías y reducir los accidentes de tránsito que involucran motociclistas en la ciudad.

Fecha, lugar y cómo inscribirse al curso

La jornada se realizará este sábado 23 de mayo de 2026 de 7:30 a.m. a 12:00 m.en la Calle 55A Sur con carrera 67, Bahía Salón Comunal de Villa del Río, en Bosa.

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Para participar, los motociclistas deben llevar su moto y la licencia de conducción vigente.

La inscripción es gratuita y los cupos son limitados, por lo que las autoridades recomendaron realizar el registro con anticipación a través de los canales habilitados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

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