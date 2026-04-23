DT de Argentina rompió el silencio tras declaraciones polémicas de su jugador contra Colombia

La Selección Colombia, tras vencer 4-0 a Argentina en la final, levantó el título del Sudamericano Sub-17.

Los jugadores 'tricolores' empataron en el debut con Ecuador, superaron por la mínima ventaja a Chile, perdieron 2-0 vs. Ecuador, se impusieron 2-0 contra Paraguay, golearon 3-0 a Brasil en la semifinal y no dejaron escapar el campeonato.

En medio de esa realidad, Julio Coria, jugador de la Selección Argentina Sub-17, fue entrevistado luego del pitazo final y advirtió fuertemente a Colombia en caso de cruzarse en el Mundial.

"Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el or**, como lo hacemos siempre", dijo en la transmisión oficial.

En consecuencia, Diego Placente, director técnico de Argentina Sub-17, fue consultado acerca de esas declaraciones y entregó una respuesta contundente. ¿Cuál fue?

Esta fue la reacción de Diego Placente, DT de Argentina, tras el polémico mensaje de Julio Coria contra la Selección Colombia

En un diálogo con el programa 'Cómo te va', de DSports, Diego Placente reconoció que estuvieron mal las declaraciones de Julio Coria, pero que hay que brindarle el acompañamiento necesario para enseñarle y que no se repitan situaciones similares.

"Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final, uno dice cosas de las cuales se arrepiente. Él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana", aseguró Diego Placente.

"Los chicos manejan muchas revoluciones luego de una derrota así y ahí tenemos que estar los más grandes para ayudarlos. Hay que aceptar que el rival fue mejor y nos ganó bien", añadió.

Simón Rojas, jugador de la Selección Colombia Sub-17, también reaccionó a las declaraciones de Julio Coria

Cuando la Selección Sub-17 regresó a Colombia, Simón Rojas reconoció que vieron el video de Julio Coria, pero no le dio mucha trascendencia.

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"Vimos unos videos ahí, no hay palabras para describir eso, pero nosotros siempre con respeto. Los profesores siempre nos han dicho que se demuestra en la cancha y que el rectángulo verde no miente. Lo de nosotros es con fútbol y ya por fuera es con mucho respeto", señaló.