Once Caldas vs. Independiente Santa Fe lo pitará un árbitro que estaba suspendido: ¿quién es?

Once Caldas, que consiguió un empate valioso vs. Atlético Nacional, en Medellín, durante la primera fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay I 2025, jugará su segundo partido en condición de local.

Su rival será Independiente Santa Fe, que perdió 0-1 vs. Millonarios, en un clásico que estuvo lleno de polémicas e, incluso, podría significar el último que Carlos Ortega, el árbitro de ese día, pite durante esta temporada.

Pues, según la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, se equivocó al no expulsar a Andrés Llinás en la primera jugada del partido, a pesar de que el VAR lo llamó.

Además, según varios analistas arbitrales, también expulsó de manera incorrecta a Danovis Banguero debido a que no era el único defensor que se encontraba en la zona al momento de cometer una falta contra Alexis Zapata.

Tras esa situación, este martes 3 de junio se reveló cuál es el árbitro que impartirá justicia en el partido entre Once Caldas vs. Santa Fe y se conoció que el encargado estaba enfrentando una suspensión que duró cuatro fechas. ¿De quién se trata?

Diego Ulloa, un árbitro que estaba suspendido, pitará Once Caldas vs. Independiente Santa Fe por cuadrangulares

Diego Ulloa, el árbitro del Valle, volverá a tener actividad en el partido entre Once Caldas vs. Independiente Santa Fe, después de estar suspendido por un lapso de cuatro fechas.

La razón de su suspensión fue que utilizó antirreglamentariamente el VAR en el encuentro entre Equidad y Alianza debido a que anuló un gol, reanudó el juego y, seis segundos después, finalmente lo convalidó.

"Vuelve Ulloa: apenas cuatro partidos de sanción le dieron por su error de procedimiento en el partido Equidad vs. Alianza, en donde se utilizó antirreglamentariamente el VAR. Ya aparece designado para dirigir Once Caldas vs. Santa Fe", afirmó la cuenta de El Var Central, uno de los analistas arbitrales más leído en redes sociales en el último tiempo.

¿Quiénes serán los asistentes del árbitro Diego Ulloa en el partido entre Once Caldas vs. Independiente Santa Fe en la fecha 2 de los cuadrangulares?

Los asistentes que estarán acompañando a Diego Ulloa en este partido del cuadrangular B son: