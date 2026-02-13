Estados Unidos se comprometió a “desembolsar” lo que debe a la ONU, pero le pide “más con menos”

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, confirmó esta semana que su país comenzará "en unas semanas" a pagar los miles de millones de dólares que adeuda al organismo.

Aunque el funcionario sentenció con un contundente "vamos a pagar", evitó detallar la cifra exacta que Washington desembolsará para aliviar una deuda que, según diversos informes, supera los 2.000 millones de dólares para el presupuesto ordinario y una cantidad similar destinada a las misiones de paz.

La ONU está en crisis:

Esta inyección de capital llega en un momento crítico, luego de que el secretario general, António Guterres, advirtiera en enero sobre un riesgo real de parálisis institucional debido a que varios Estados miembros pagan con retraso o de forma incompleta sus aportes obligatorios.

A pesar del anuncio del pago, Waltz fue enfático en que la administración estadounidense no abandonará su presión por cambios estructurales: "Seguiremos pidiendo a estos organismos que hagan al menos la misma cantidad, si no más, con menos" recursos financieros, precisó el embajador al reafirmar la exigencia de reformas internas.

EE. UU. no pretende reemplazar a la ONU

La postura de Washington genera particular atención dado que, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace poco más de un año, el país ha mantenido una relación tensa con el multilateralismo, reduciendo fondos a agencias específicas, retirándose de la Organización Mundial de la Salud y postergando contribuciones obligatorias.

Ante los temores de que estas acciones busquen socavar el sistema internacional, Waltz aclaró que la "Junta de Paz" creada por Trump "no está destinada a reemplazar a la ONU, sino a complementarla", desestimando de paso las propuestas de trasladar la sede del organismo fuera de Nueva York tras las polémicas por la denegación de visas a líderes mundiales el año pasado.