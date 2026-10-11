Banco Central de Paraguay informa que devolvió ahorros al 93% de clientes de Ueno Bank tras su colapso

El Banco Central de Paraguay (BCP) informó que ya devolvió parte de sus ahorros al 93% de los clientes de Ueno Bank con derecho a la garantía estatal, una semana después del colapso de la entidad financiera que desató una crisis política y económica en el país.

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De acuerdo con las cifras oficiales, cerca de 1,7 millones de personas recuperaron unos 340 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos, en medio de los esfuerzos de las autoridades para reducir el impacto de la caída del banco digital y calmar la creciente tensión social.

Más de 1,8 millones de clientes identificados para los pagos

José Maciel, director del Fondo de Garantía de Depósitos, aseguró que los desembolsos ya alcanzan al 93,1% de las personas registradas con cuentas cubiertas por el mecanismo estatal.

Según el área de prensa del BCP, hasta ahora han sido identificados 1.867.000 clientes con derecho a recibir los recursos garantizados y continúan los pagos correspondientes. Entre ellos está Rosario, una trabajadora de 45 años que aseguró haber recibido finalmente el dinero que aún le faltaba tras varios días de incertidumbre.

Persisten interrogantes sobre fondos públicos comprometidos

La crisis comenzó el pasado 3 de noviembre, cuando el Banco Central intervino Ueno Bank por problemas de solvencia y congeló los depósitos de cientos de miles de usuarios. Tres días después, el entonces presidente Santiago Peña fue destituido mediante un juicio político, mientras que Pedro Alliana asumió la Presidencia del país.

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Aunque avanza la devolución de recursos a los ahorradores cubiertos por el fondo de garantías, todavía se desconoce cuántos clientes quedaron por fuera de ese mecanismo de protección. Además, sigue siendo incierto el destino de más de 800 millones de dólares en fondos públicos administrados por Ueno Bank, una situación que mantiene la preocupación entre autoridades y ciudadanos.