Se filtró la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial femenino 2027: conozcala aquí

El próximo 24 de junio de 2027, en Brasil, se dará inicio a la Copa Mundial Femenina de la FIFA y la Selección Colombia tiene su cupo asegurado; el sorteo oficial de la fase de grupos será el 11 de diciembre de 2026 y, además de la 'tricolor', Brasil como país anfitrión y Argentina serán los otros países representantes de Conmebol a la espera del torneo de repechaje que disputarán Venezuela y Ecuador en febrero de 2027.

Como parte de la preparación de cara a la cita mundialista, la selección dirigida por Ángelo Marsiglia disputará un partido amistoso contra Australia el próximo 28 de noviembre de 2026.

Las actuales campeonas de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol buscarán seguir siendo protagonistas en la rama femenina del fútbol internacional con grandes figuras como Linda Caicedo, Leicy Santos o Mayra Ramírez.

Se filtró la nueva camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial femenino 2027

A poco más de 7 meses del inicio del certamen mundial, ya hay novedades de cara a lo que será la presentación de Colombia; la página especializada en equipaciones, 'Footy Headlines' , filtró la que sería la camiseta visitante oficial de la 'tricolor' durante el Mundial 2027.

Aunque en meses pasados se había especulado con el diseño, se confirmó que la camiseta, que se caracteriza por su color rojo, será la que use la selección femenina cuando le toque oficiar de visitante.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y algunos manifestaron su aprobación afirmando que es un modelo diferente y novedoso, mientras otros aseguran que la marca que viste a la selección no se preocupa por hacer diseños más vistosos o elegantes.

¿Cuándo saldrá a la venta la nueva camiseta?

A pesar de que la nueva indumentaria de la selección femenina fue filtrada, la empresa encargada de vender y distribuir la nueva camiseta no ha hecho el lanzamiento oficial para conocer la fecha de inicio de venta; teniendo en cuenta que el Mundial se celebrará a mitad del 2027, se espera que entre enero y febrero del próximo año ya pueda ser adquirida por todos los aficionados.