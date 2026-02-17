Cayó el presunto asesino de Camilo Rojas, hincha del Atlético Bucaramanga apuñalado en el clásico en Cúcuta

En las últimas, tras 20 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a Wilder Arias, quien sería el presunto responsable de haber asesinado el pasado 27 de enero con arma blanca a Camilo Rojas, hincha del Atlético Bucaramanga.

Los hechos ocurrieron al terminar el clásico del oriente colombiano en la capital nortesantandereana entre el Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo.

Las autoridades han indicado que en los próximos días se darán a conocer nuevos detenidos que habrían sido cómplices en el asesinato a sangre fría de Camilo Rojas.

De acuerdo con el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, a través de una minuciosa investigación, se logró la captura del presunto homicida de un hincha del Atlético Bucaramanga cerca al Estadio General Santander.

El 27 de enero, en la ciudad de Cúcuta, se produjo el asesinato de un hincha del Atlético Bucaramanga, después de la realización de un partido. Las labores investigativas y el análisis de los videos que se encontraron durante el partido permitieron la captura de Wilder Arias, alias Franco, como presunto responsable de este homicidio.

¿Por qué asesinaron a Camilo Rojas en el clásico en Cúcuta?

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos apuntan a que el crimen apuntaría a una riña entre hinchas.

Al parecer, Camilo Rojas, fue atacado a la altura del cuello con un puñal por simpatizantes del otro equipo.

Camilo Rojas, la víctima fatal de este hecho era un joven de 24 años, estudiante de veterinaria.

Las autoridades confirmaron no solo el asesinato del hincha del Atlético Bucaramanga, sino también varios lesionados durante los disturbios registrados dentro y fuera del Estadio General Santander.