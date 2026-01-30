Djokovic vs. Alcaraz, final del Australian Open: fecha, horario y canal para ver en vivo

El tenis mundial se prepara para una final que promete quedar grabada para siempre en la memoria del deporte. Novak Djokovic y Carlos Alcaraz volverán a encontrarse en una final de Grand Slam el próximo domingo primero de enero, cuando disputen el partido definitivo del Australian Open. Tras unas semifinales exigentes y cargadas de emoción, el duelo entre el serbio de 38 años y el español de 22 aparece como un choque generacional que trasciende el resultado.

Ambos llegaron al último partido tras maratónicos encuentros a cinco sets disputados el viernes. Djokovic superó al italiano Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, mientras que Alcaraz venció al alemán Alexander Zverev por 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5, en otra batalla épica sobre el cemento de Melbourne.

Un duelo que marcará época en el Australian Open

Más allá del trofeo, lo que está en juego es historia pura. Alcaraz buscará convertirse en el tenista más joven en ganar los cuatro torneos de Grand Slam, mientras que Djokovic persigue su gran obsesión: levantar su 25º título grande, una cifra inédita en el tenis masculino y femenino.

El serbio, actual número cuatro del ranking ATP, ya es el máximo ganador de Grand Slams con 24 títulos, igualado con la australiana Margaret Court. Tras vencer a Sinner, Djokovic no ocultó su emoción: “Esto es increíble. Hemos jugado más de cuatro horas (4h09, en realidad), son casi las dos de la madrugada... Esto me recuerda la final de 2021 ante Rafa (Nadal)”.

La revancha y el peso de la historia

Djokovic también reconoció la dureza del duelo ante el italiano: “La intensidad ha sido muy alta, pero sabía que esa era la única forma que tenía de ganarle. Me ha llevado hasta el límite”, admitió, luego de remontar un partido que llegó a tener cuesta arriba.

El serbio no gana un Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos 2023 y solo ha disputado una final desde entonces, precisamente ante Alcaraz en Wimbledon 2024. Ahora, el español vuelve a cruzarse en su camino hacia la gloria.

La final se jugará desde las 3:30 a.m. (hora colombiana) y será transmitida por ESPN y Disney+. Gane quien gane, el tenis escribirá una nueva página dorada.