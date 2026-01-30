Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llega a Bogotá: fechas y cómo asistir

Este evento presentado por Coca-Cola, que permitirá a los aficionados vivir un recorrido inmersivo por la historia, las emociones y los momentos más memorables del fútbol mundial. La actividad se realizará en Corferias y culminará con la posibilidad de tomarse una foto oficial con el trofeo original, uno de los símbolos deportivos más icónicos del planeta. La propuesta combina tecnología, narrativa sensorial y participación del público, convirtiéndose en un plan imperdible para fanáticos del deporte rey.

¿Qué es el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™?

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ es una experiencia inmersiva diseñada para acercar a los fanáticos al máximo símbolo del fútbol mundial. Presentado por Coca-Cola, socio histórico de la FIFA, el evento ofrece un recorrido de aproximadamente 50 minutos por diferentes salas temáticas que combinan tecnología, sonido envolvente y narrativas emocionales.

En Bogotá, la experiencia se desarrollará en el Gran Salón de Corferias, donde los asistentes serán recibidos con cánticos, instrumentos y una atmósfera similar a la de un estadio lleno. Desde el primer momento, el recorrido busca activar los sentidos y transportar a los visitantes al corazón de los Mundiales, reviviendo goles históricos, celebraciones inolvidables y momentos que marcaron generaciones.

Así es el recorrido inmersivo en Corferias

La experiencia inicia en el llamado Túnel de las Emociones, un pasillo sensorial donde los sonidos de Coca-Cola se mezclan con latidos de corazón, anticipando la intensidad del recorrido. Luego, los asistentes entran a Los Titulares que Hicieron Historia, una galería de video mapping que revive momentos icónicos de los Mundiales, incluidos los más memorables para Colombia.

La siguiente parada es El Domo, un espacio 360 grados que recrea la sensación de estar dentro de un estadio con sonido envolvente y efectos especiales. Posteriormente, en Los Balones que Hablan, los balones oficiales de distintos Mundiales cuentan, a través de relatos audiovisuales, las emociones que se vivieron en la cancha desde 1974, cuando Coca-Cola inició su alianza con la FIFA.

Del vestuario al campo: la emoción antes del trofeo

El recorrido continúa por La Zona de los Recuerdos, un pasillo-museo que reúne objetos históricos de Coca-Cola vinculados a los Torneos de la Copa Mundial de la FIFA™, conectando la nostalgia con la cultura futbolera. Luego, los visitantes llegan al Vestuario, donde reciben mensajes motivacionales, sonidos y visuales que recrean la tensión previa a un partido decisivo, rodeados de camisetas legendarias de Adidas.

La experiencia culmina en El Campo, un espacio cubierto por pantallas 360° donde se proyecta un video manifiesto de Coca-Cola, celebrando el fútbol como un lenguaje universal. Allí, los asistentes viven un cierre festivo con las mascotas de los Mundiales antes de llegar al momento más esperado: la foto oficial con el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™.

Cómo asistir al Tour del Trofeo en Bogotá

Los aficionados podrán acceder a la experiencia a través de tres modalidades. La principal será mediante registro digital en www.coca-cola.com, donde entre el 16 de enero y el 14 de febrero se entregarán boletas diarias de forma limitada. Cada día, las primeras personas en registrarse a las 11:00 a. m. y a las 6:00 p. m. recibirán entradas dobles, sujetas a disponibilidad.

También se permitirá el ingreso por orden de llegada el día del evento, en caso de cupos liberados. Además, habrá una mecánica transaccional en aliados como Éxito, Farmatodo, Cinépolis, McDonald’s y Rappi, donde compras específicas permitirán reclamar pases dobles para esta experiencia única.