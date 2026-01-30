CANAL RCN
Deportes

Djokovic eliminó a Sinner y se citó con Carlos Alcaraz en la final del Australian Open

Novak Djokovic eliminó a Jannik Sinner y avanzó a la gran final del Australian Open, donde enfrentará a Carlos Alcaraz.

Novak
Foto: @AustralianOpen

Noticias RCN

enero 30 de 2026
10:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Novak Djokovic volvió a demostrar que el paso del tiempo no parece afectarlo. A sus 38 años, el tenista serbio firmó este viernes una actuación memorable en el Australian Open y dio un verdadero golpe sobre la mesa al clasificarse a la gran final del primer Grand Slam de la temporada. Lo hizo tras imponerse en un auténtico partidazo al italiano Jannik Sinner, vigente campeón del torneo y número dos del mundo, en un duelo de cinco sets que mantuvo en vilo al público de Melbourne.

Djokovic se impuso por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, en un encuentro de altísima exigencia física y mental, donde volvió a sobresalir su capacidad competitiva en los momentos decisivos. Con este triunfo, el serbio confirmó que sigue siendo una referencia absoluta del tenis mundial y que su ambición permanece intacta.

Para alquilar balcón: semifinales del Australian Open 2026
RELACIONADO

Para alquilar balcón: semifinales del Australian Open 2026

Djokovic, vigente y desafiante a los 38 años

La clasificación a la final representa un nuevo capítulo en la extraordinaria carrera de Djokovic, quien no disputaba una final de Grand Slam desde la de Wimbledon 2024, donde cayó ante Carlos Alcaraz. Ahora, en Melbourne, el serbio tendrá la oportunidad de revancha y de seguir ampliando su legado.

Este domingo 1 de febrero, Djokovic buscará un histórico 25º título de Grand Slam, una cifra que lo consolidaría aún más como uno de los grandes dominadores en la historia del tenis. Su actuación ante Sinner dejó en evidencia no solo su vigencia, sino también su fortaleza mental para resistir ante rivales jóvenes y físicamente poderosos.

Hernán Torres rompió el silencio y contó la verdad de su salida de Millonarios
RELACIONADO

Hernán Torres rompió el silencio y contó la verdad de su salida de Millonarios

Una final soñada ante Carlos Alcaraz

El rival de Djokovic en la final será precisamente Carlos Alcaraz, quien también necesitó cinco sets para avanzar. El español superó en un épico encuentro al alemán Alexander Zverev por 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5, en un duelo cargado de intensidad y emoción.

Así, el Australian Open tendrá una final de lujo entre dos generaciones del tenis mundial. Djokovic y Alcaraz se enfrentarán por el título en un choque que promete espectáculo, historia y una nueva página dorada en el deporte blanco.

Imperdibles: así quedaron los cruces de playoffs de la Champions League
RELACIONADO

Imperdibles: así quedaron los cruces de playoffs de la Champions League

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Nacional vs. Inter Miami: fecha, hora y canal para ver en vivo el amistoso internacional

Champions League

Imperdibles: así quedaron los cruces de playoffs de la Champions League

Hernán Torres

Hernán Torres rompió el silencio y contó la verdad de su salida de Millonarios

Otras Noticias

Estados Unidos

Cuidó a su hijo toda la vida, pero no pudo despedirse porque ICE le negó el permiso de ir a su entierro

El joven falleció el 23 de enero tras un grave deterioro de salud que empeoró desde que su padre fue arrestado en octubre durante cita migratoria rutinaria.

Asesinatos en Colombia

Hallan sin vida en su propia vivienda a reconocido estilista de la Comuna 13: ¿qué se sabe?

Su pareja sentimental fue enviada a prisión como principal sospechoso del crimen.

Venezuela

'Vinicius colombiano' firmó contrato con un equipo profesional a sus 25 años

Dólar

¡IMPORTANTE cambio en el precio del dólar en Colombia HOY 30 de enero de 2026! Así se cotizó

Medicamentos

¿Ahora sí llegarán los medicamentos? Supersalud anuncia plan de choque tras reconocer fallas en la entrega