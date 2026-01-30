EE. UU. lanzó fuerte amenaza a países que suministren petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que abre la puerta a la imposición de aranceles contra países que vendan o faciliten petróleo a Cuba, en una medida que la Casa Blanca justifica como necesaria para proteger la seguridad nacional. La decisión fue calificada por el gobierno cubano como un “brutal acto de agresión”.

Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

El documento, presentado como respuesta a una “emergencia nacional”, autoriza iniciar un proceso para aplicar gravámenes a productos procedentes de naciones que, de manera directa o indirecta, suministren cualquier tipo de crudo a la isla.

Aunque el texto no especifica qué países podrían verse afectados ni el porcentaje de los aranceles, sí contempla la posibilidad de aplicar un impuesto adicional “ad valorem” sobre las importaciones de esos orígenes.

La orden también señala que el presidente podría modificar la medida si Cuba o los países involucrados adoptan acciones que, a juicio de Washington, reduzcan la amenaza o se alineen con los objetivos de seguridad y política exterior de Estados Unidos.

Desde La Habana, la reacción no se hizo esperar. El canciller Bruno Rodríguez denunció públicamente la decisión y la calificó como una agresión contra el pueblo cubano, recordando que la isla ha estado sujeta durante más de seis décadas a un embargo económico impuesto por Estados Unidos.

El funcionario sostuvo además que la orden se basa en lo que describió como una serie de falsedades destinadas a presentar a Cuba como una amenaza inexistente.

La Casa Blanca, por su parte, reiteró sus críticas históricas hacia el gobierno cubano, al que acusa de apoyar a actores y organizaciones hostiles a Estados Unidos, así como de desestabilizar la región mediante migración y violencia, y de promover su modelo político.

El texto también menciona denuncias sobre persecución de opositores, restricciones a la libertad de expresión y beneficios obtenidos por el Estado cubano en medio de las dificultades de la población.

La medida llega en un momento especialmente delicado para la isla. Cuba atraviesa una crisis energética que se ha profundizado en los últimos años, con escasez de combustible que impacta directamente la generación eléctrica.

Tras cambios recientes en el panorama petrolero venezolano, país que durante años fue su principal proveedor, la disponibilidad de crudo para la isla se ha reducido de forma significativa.

México figura actualmente entre los países que suministran petróleo a Cuba. Datos oficiales indican que, entre enero y septiembre del año pasado, la empresa estatal Pemex exportó miles de barriles diarios de crudo y derivados hacia la isla, por un valor total de cientos de millones de dólares.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró que su gobierno mantendrá una postura solidaria con Cuba, en medio de reportes sobre una mayor presión por parte de Washington. Ambos mandatarios sostuvieron una llamada telefónica que calificaron como productiva.

La Casa Blanca sostiene que las acciones del gobierno cubano representan una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense, y que la situación requiere una respuesta inmediata.