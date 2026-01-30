Reconocido banco recibió luz verde para iniciar operaciones en Estados Unidos

Nubank anunció oficialmente que ha recibido la aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) para establecerse como un banco nacional en los Estados Unidos.

Este aval preliminar marca el inicio de una nueva era para la fintech nacida en Brasil, que busca replicar en la mayor economía del mundo el éxito que la ha llevado a consolidar más de 127 millones de clientes en América Latina.

La noticia, confirmada este 29 de enero de 2026, representa la culminación de un proceso iniciado en septiembre de 2025. Con esta "luz verde", Nubank entra en una fase crítica de organización, donde tendrá un plazo de 12 meses para capitalizar la entidad y hasta 18 meses para iniciar operaciones oficiales bajo el nombre de Nubank, N.A. (National Association).

Los planes de este banco en EE.UU.

A diferencia de otras entidades extranjeras que operan a través de alianzas con bancos locales, Nubank ha optado por una licencia bancaria nacional completa.

Esto le permitirá ofrecer, de manera directa y bajo un marco regulatorio federal, una gama integral de servicios financieros que incluyen:

Cuentas de depósito y ahorro.

Emisión de tarjetas de crédito.

Líneas de préstamos personales.

Custodia y gestión de activos digitales.

David Vélez, fundador y CEO de la compañía, destacó que este paso no es solo una expansión geográfica, sino una validación de su modelo de negocio. "Nuestra teoría de que un modelo digital centrado en el cliente es el futuro de los servicios financieros globales está siendo puesta a prueba en el escenario más competitivo del mundo", afirmó el ejecutivo colombiano.