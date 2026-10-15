¿Más problemas para Sencia? Once Caldas demandará el partido vs. Millonarios

Las polémicas tras la cancelación del partido Millonarios vs. Once Caldas no se detienen y ahora se sumará una más: según información brindada por el periodista Juan Felipe Cadavid en el programa radial 'La FM más fútbol', Once Caldas demandará el partido que no pudo ser disputado en el estadio El Campín, incluso cuando ya fue reprogramado.

Vale recordar que aproximadamente 15 minutos antes de las 8:30, hora oficial en que debió iniciar el partido, Dimayor emitió un comunicado informando que el partido se había cancelado; jugadores de ambos clubes ya habían salido a hacer el calentamiento previo y se disponían a iniciar el juego y justamente uno de los miembros del club de Manizales fue uno de los que acompañó a los jueces del encuentro a inspeccionar cómo se encontraba el terreno de juego.

Más problemas para Sencia

Aunque el principal afectado con esta decisión, en caso de que llegue a instancias mayores, es Millonarios, la entidad señalada será una vez más Sencia, por no haber cumplido con los tiempos establecidos para entregar el estadio en óptimas condiciones para jugar al fútbol.

Sin embargo, hinchas y analistas afirman que dicha demanda no tendría lugar debido a que se trató de un evento de fuerza mayor en el que Millonarios, a pesar de ser el club local, no tenía control del estado del terreno de juego y acató las indicaciones brindadas por la empresa que maneja el estadio El Campín.

Además, para el club 'embajador' resulta sorpresiva la decisión de Once Caldas, ya que en el comunicado emitido por el 'blanco blanco' minutos después de la cancelación señalaron: "Como institución, acatamos y respaldamos la decisión, anteponiendo la integridad de los deportistas y el desarrollo del espectáculo".

¿Qué dice la regla sobre esta situación?

La Dimayor en su reglamento oficial informa que cuando un partido deba ser suspendido por fuerza mayor, el partido deberá jugarse al día siguiente entre las 9:00 a. m. y 3:00 p. m. de acuerdo a lo establecido por la gerencia; sin embargo, informan que Once Caldas no aceptó la reprogramación del juego para el día siguiente y desde un principio manifestó su negativa, por lo que la demanda podría hacerse efectiva y habría una disputa legal entre ambos clubes.