Calendario de Millonarios tras los aplazamientos en El Campín: fechas y rivales

Millonarios ya conoce buena parte de su calendario para el cierre de la Liga BetPlay II-2026, luego de los cambios realizados por la Dimayor tras la suspensión de partidos por el mal estado de la grama de El Campín, en Bogotá. El equipo embajador tendrá compromisos decisivos en la lucha por mantenerse entre los ocho mejores del campeonato.

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La programación cambió después de que el partido contra Once Caldas, previsto para el martes 13 de octubre, fuera cancelado minutos antes del inicio debido a las condiciones del terreno de juego. La situación generó cuestionamientos sobre el estado del escenario, cuya gramilla había sido intervenida después de los conciertos de BTS realizados en la capital.

Con el calendario ajustado, Millonarios deberá afrontar una recta final exigente, con cuatro de sus cinco partidos restantes programados inicialmente en Bogotá.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios y cuáles son sus próximos partidos?

Estos son los encuentros que tiene pendientes el conjunto azul en la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay II-2026.

Sábado 17 de octubre: Millonarios vs. Jaguares, a las 6:00 p. m. (fecha 15).

Martes 20 de octubre: Millonarios vs. Once Caldas, a las 8:30 p. m. (fecha 13).

Martes 3 de noviembre: Millonarios vs. América de Cali, a las 8:10 p. m. (fecha 17).

Sábado 7 de noviembre: Deportes Tolima vs. Millonarios, a las 4:05 p. m. (fecha 18).

Fecha por definir: Millonarios vs. Alianza Valledupar (fecha 19).

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El duelo ante Once Caldas es el compromiso que debió cambiar de fecha por el aplazamiento. El encuentro frente a Jaguares, en cambio, quedó programado para el sábado 17 de octubre, como parte de la fecha 15.

¿Por qué aplazaron partidos en el estadio El Campín?

La Dimayor informó que el estado del campo no ofrecía condiciones adecuadas para disputar con normalidad el partido entre Millonarios y Once Caldas. Tras una nueva inspección, también aplazó el encuentro entre Independiente Santa Fe y Jaguares, que estaba previsto para el jueves 15 de octubre.

La situación se presentó después de los conciertos de BTS del 2 y 3 de octubre, que estuvieron acompañados de trabajos de intervención y reinstalación de la gramilla. Las condiciones del terreno abrieron un debate sobre la preparación del estadio para recibir eventos musicales y deportivos con tan poca diferencia de tiempo.

La reprogramación obliga a Millonarios a administrar sus próximos compromisos en una etapa determinante del torneo.