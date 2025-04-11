Luis Díaz y una noche para nunca olvidar: ¡doblete frente a PSG con marca histórica!

El delantero colombiano Luis Díaz vivió una noche de ensueño en el Parque de los Príncipes este martes 4 de noviembre, en un partido que quedará grabado en la historia del fútbol europeo. No contento con abrir el marcador apenas al minuto 4, el guajiro volvió a ser protagonista sobre el minuto 33 con una joya de definición que amplió la ventaja del Bayern Múnich frente al París Saint-Germain y, al mismo tiempo, lo consagró como el colombiano con más goles en la historia de la UEFA Champions League.

El segundo tanto de la noche llegó tras una jugada de pura garra y determinación. Díaz presionó alto, aprovechó un error en salida del brasileño Marquinhos y le robó el balón con astucia. En cuestión de segundos, el atacante del Bayern ingresó al área y, con un potente disparo cruzado, venció al arquero local Lucas Chevalier, que nada pudo hacer ante la velocidad y precisión del remate. El estadio quedó en silencio mientras sus compañeros lo abrazaban en una celebración cargada de emoción.

Una actuación brillante y decisiva

El rendimiento del colombiano fue impecable de principio a fin. Además de sus dos goles, se mostró participativo en la creación ofensiva, generando espacios y desequilibrio constante por las bandas. Su intensidad y capacidad para definir en los momentos clave confirmaron por qué es uno de los jugadores más importantes del Bayern Múnich en la presente temporada.

Con este doblete, Díaz no solo encaminó la victoria parcial de su equipo, sino que reafirmó su condición de figura continental. Su nombre resonó en todos los rincones del fútbol europeo, donde su actuación fue destacada por su contundencia y madurez futbolística.

Récord histórico para el fútbol colombiano

La noche en París fue más que una victoria deportiva: fue una página dorada para el fútbol colombiano. Con su segundo gol, Luis Díaz alcanzó las 14 anotaciones en la Champions League, superando el registro de Jackson Martínez (13) y dejando atrás a íconos como Radamel Falcao García y James Rodríguez.

Este logro lo convierte oficialmente en el máximo goleador colombiano en la historia del torneo más prestigioso de clubes del mundo, un reconocimiento que refleja su evolución, talento y trabajo incansable. Desde La Guajira hasta los escenarios más grandes de Europa, “Lucho” continúa demostrando que su historia apenas comienza y que su nombre ya está grabado entre los grandes del continente.