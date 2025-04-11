CANAL RCN
¡Luis Díaz, el hombre de las grandes citas! Golazo en Champions frente a PSG

Luis Díaz abrió el marcador para Bayern Múnich sobre París Saint Germain en Champions League. Vea la anotación.

noviembre 04 de 2025
03:10 p. m.
El delantero colombiano Luis Díaz sigue viviendo un momento dorado en su carrera deportiva. Este martes 4 de noviembre, el guajiro abrió el marcador en el duelo entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, disputado en el imponente Parque de los Príncipes. Tan solo habían transcurrido cuatro minutos de juego cuando el atacante cafetero aprovechó un rebote en el área rival para enviar el balón al fondo de la red y poner en ventaja a su equipo, desatando la euforia de los hinchas bávaros.

Con este nuevo tanto, Díaz continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas del conjunto alemán en esta temporada, en la que ha mostrado su mejor versión desde su llegada al club. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para definir en momentos clave se han convertido en armas letales dentro del esquema ofensivo del Bayern.

Un gol con sello de clase y determinación

El tanto llegó luego de una jugada colectiva que desajustó por completo la defensa parisina. Tras un remate bloqueado, el balón quedó suelto en el área y Díaz, siempre atento y bien posicionado, cazó el rebote para definir con precisión ante la salida del arquero. La acción, que parecía inofensiva, terminó convirtiéndose en un gol crucial que abrió el camino para los alemanes en un partido de alta exigencia.

Los gestos de sus compañeros, que corrieron a abrazarlo, reflejaron el reconocimiento al trabajo constante del colombiano, quien ha sabido ganarse un lugar indiscutible en el once titular.

Récord histórico para el fútbol colombiano

Además del impacto inmediato en el marcador, el gol significó un nuevo hito para Luis Díaz: alcanzó las 13 anotaciones en la UEFA Champions League, convirtiéndose en el colombiano con más goles en la historia del torneo. Supera así a referentes como Radamel Falcao García y James Rodríguez, consolidando su nombre entre los grandes representantes del país en el fútbol europeo.

El guajiro atraviesa una temporada de ensueño con el Bayern Múnich, donde no solo ha sido decisivo en Champions, sino también en la Bundesliga. Su desempeño continúa llenando de orgullo a Colombia y reafirma que está viviendo el mejor momento de su carrera.

