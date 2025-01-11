CANAL RCN
El Bayern Múnich de Luis Díaz hace historia: récord absoluto en el fútbol mundial

El Bayern Múnich rompió un nuevo récord en la historia del fútbol gracias a su impresionante arranque en la temporada 2025/26.

Luis Díaz Bayern Múnich (5)
FOTO: Bayern Múnich

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
04:34 p. m.
Este 1 de noviembre, el Bayern Múnich cosechó una nueva victoria en la Bundesliga superando por 3-0 al Bayer Leverkusen con una nómina alterna. El técnico Vincent Kompany le dio descanso a varios de sus jugadores titulares, incluyendo a Luis Díaz, pero fue suficiente para ganar con tranquilidad.

Con este nuevo triunfo, el equipo 'bávaro' hiló 15 victorias al hilo en 15 partidos jugados esta temporada en todas las competencias. Paso perfecto que los tiene líderes en Bundesliga, en tercera ronda de la DFB Pokal, 9 de 9 puntos en la Champions League y campeones de la Supercopa de Alemania.

Bayern Múnich superó récord histórico

Con estos 3 puntos, el Bayern Múnich consolidó un récord histórico en el fútbol mundial. Se han convertido en el primer equipo en la historia de las cinco grandes ligas (Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia) en tener 15 victorias en sus primeros 15 partidos en una temporada.

Previamente, habían igualado la marca de AC Milán en la temporada 1992-93, que alcanzó 13 triunfos en los primeros 13 juegos de la temporada. Ahora llegaron a 15 juegos, pero se enfrentarán a un fuerte rival que podría pausar su racha: el París Saint-Germain en la Champions League.

La marca "imposible" para el Bayern Múnich

Si bien este récord del Bayern Múnich, que podría extenderse, es una de las grandes gestas en la historia del fútbol europeo, el equipo todavía está lejos de igualar una marca que impuso el técnico Hansi Flick en este mismo club.

Entre febrero y septiembre de 2020, el equipo logró superar a todos sus rivales de manera consecutivo y llegaron a 26 juegos consecutivos con victoria, por lo que habrá que ver hasta dónde llega la buena racha de Kompany, Díaz, Kane y compañía.

