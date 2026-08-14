Falcao y Guarín volverán a jugar juntos: esta es la razón

Radamel Falcao García y Fredy Guarín volverán a compartir cancha, aunque esta vez no será en un partido oficial ni con la camiseta de un club colombiano. Los dos referentes harán parte de un evento especial organizado por San Francisco de Panamá.

El encuentro será este viernes 14 de agosto en el marco del Derbi de La Chorrera, un partido tradicional del fútbol panameño que enfrentará a San Francisco y CAI.

¿Por qué Falcao y Guarín volverán a jugar juntos?

La presencia de los dos colombianos hace parte de la programación especial preparada por San Francisco para el denominado Derbi Chorrerano. El club anunció a Falcao y Guarín como invitados especiales para esta jornada.

El compromiso tendrá lugar a las 8:30 p. m., hora de Panamá, y será un partido amistoso.

La noticia genera expectativa entre los aficionados, especialmente por volver a ver juntos a dos futbolistas que compartieron momentos importantes con la Selección Colombia y que construyeron buena parte de su trayectoria en el fútbol internacional en FC Porto.

San Francisco presentó la participación de ambos jugadores como una visita especial para una noche que tendrá como protagonista el tradicional enfrentamiento entre los equipos de La Chorrera.

La presencia de Falcao también ha despertado interés por el momento que atraviesa el delantero, quien todavía tiene interrogantes alrededor de su futuro profesional.

Falcao jugará un amistoso San Francisco de Panamá

Aunque en los últimos días surgieron rumores sobre una posible llegada de Falcao al fútbol panameño, el propio San Francisco desmintió que exista un acuerdo para su incorporación como jugador.

Por ahora, su presencia está relacionada exclusivamente con el evento de este viernes.

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El futuro de Falcao continúa siendo uno de los temas que genera expectativa entre los aficionados colombianos, ya que aún no tiene vínculo con ningun club.

A esto se suma la posibilidad de que pueda tener algún tipo de participación alrededor de la Selección Colombia, especialmente por la relación que mantiene con el técnico Néstor Lorenzo y por su importancia dentro de la historia reciente del combinado nacional.

Por ahora, la certeza está en Panamá: Falcao y Guarín volverán a encontrarse en una cancha este viernes, en una aparición especial que permitirá a los aficionados volver a ver juntos a dos nombres recordados de la generación dorada del fútbol colombiano.