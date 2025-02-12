Cambios importantes para el sorteo del Mundial 2026: Colombia, atento al nuevo formato de FIFA

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre, a partir de las 12:00 del mediodía en Colombia, en un evento que llegará con cambios respecto a los sorteos anteriores.

La FIFA confirmó variaciones clave que modificarán el proceso tradicional y, por primera vez, los hinchas conocerán únicamente los rivales, sin los detalles de sedes ni horarios.

Hora y dónde ver el Sorteo del Mundial 2026

La transmisión estará disponible gratis para usuarios registrados en la aplicación del Canal RCN, lo que permitirá a millones de aficionados seguir el evento en vivo desde cualquier dispositivo.

¿Qué cambia en el sorteo del Mundial 2026?

A diferencia de ediciones anteriores, este viernes no se revelará el calendario completo. La FIFA detalló que los horarios y sedes serán definidos posteriormente por el Departamento de Competición, considerando factores como el clima en las ciudades anfitrionas, la logística de desplazamientos y, especialmente, las franjas de prime time para la televisión en Europa, uno de los mercados más grandes del torneo.

Esto significa que, aunque el sorteo determinará los enfrentamientos, los días exactos, estadios y horas de los partidos se conocerán en un evento adicional el sábado siguiente. Ese segundo anuncio será un show independiente y revelará el calendario final del campeonato.

Además, desaparece un elemento tradicional: ya no se sortearán las posiciones dentro de cada grupo. En ediciones pasadas, después de conocer a los equipos, se extraía otra bolilla para ubicar al seleccionado en una casilla específica (A2, B3, C4, etc.). Esta vez, la FIFA asignará esas posiciones con un orden predeterminado, previamente divulgado.

Un ejemplo claro: así será el debut del Mundial 2026

Para ilustrar el nuevo formato, México —cabeza de serie del Grupo A— ya tiene asignada la posición A1.

En el fixture, el equipo ubicado en A1 enfrenta en su debut al país ubicado en A2, que saldrá del Bombo 3. Esto significa que México abrirá el Mundial ante una selección como Noruega, Paraguay, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita o Sudáfrica.

El Mundial 2026 también llegará con la ampliación a 48 selecciones y una duración de cinco semanas, del 11 de junio al 19 de julio. Además, la FIFA implementará “parejas de favoritos” que evitarán enfrentarse en octavos si avanzan como líderes. Por ejemplo: España no podrá cruzarse con Argentina, y lo mismo ocurrirá entre Francia e Inglaterra.

Para Colombia, ubicada en el Bombo 2, el sorteo definirá su enfrentamiento ante un cabeza de serie del Bombo 1, un rival del Bombo 3 y otro del Bombo 4.