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Duván Vergara reveló deuda de América de Cali y explicó por qué borró fotos con el club

Duván Vergara rompió el silencio sobre su situación con América de Cali y confirmó que existe un compromiso económico pendiente desde hace más de un año.

Duván Vergara
Foto: @AmericadeCali

Sebastián Montañez

septiembre 21 de 2026
08:31 p. m.
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Duván Vergara decidió hablar públicamente sobre la situación que atraviesa con América de Cali.

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Luego de generar inquietud entre los hinchas por archivar de sus redes sociales las fotografías relacionadas con el equipo, el actual jugador de Racing explicó los motivos de su decisión y aseguró que existe un compromiso económico pendiente por parte del conjunto escarlata.

Duván Vergara confirmó compromiso económico pendiente de América de Cali

A través de un comunicado publicado este 21 de septiembre, Vergara aseguró que su decisión de ocultar temporalmente las imágenes del América no significa que haya terminado su vínculo afectivo con la institución.

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“La decisión de archivar temporalmente las fotografías relacionadas con América no tuvo que ver con cambiar de equipo ni con faltarle el respeto a la institución o a su hinchada”, explicó.

El extremo aseguró que fue una forma de hacer público un inconformismo que, según él, llevaba más de un año manejando en privado.

Vergara posteriormente confirmó la existencia de una obligación pendiente. “Después de más de un año, duele que todavía exista un compromiso económico pendiente conmigo que no ha sido cumplido”, manifestó.

El futbolista no reveló públicamente el monto ni otros detalles de ese compromiso. Hasta el momento, América de Cali no se ha pronunciado sobre las declaraciones del jugador.

Duván Vergara aclaró su relación con América y descartó otro club en Colombia

El jugador también buscó acabar con las especulaciones que surgieron después de sus movimientos en redes sociales. Vergara aseguró que actualmente está enfocado en Racing y negó estar relacionado con otro equipo colombiano.

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“Mi presente es Racing, donde estoy completamente enfocado en mi carrera y en los objetivos que tenemos”, señaló.

Además, recordó que durante sus salidas del América buscó que el conjunto vallecaucano recibiera beneficios económicos por sus transferencias.

Pese al reclamo, Vergara insistió en que mantiene intacto su sentimiento hacia la institución: “Mi cariño y respeto por América y por su hinchada sigue intacto”.

El futbolista espera que la situación económica pueda solucionarse pronto y dejó claro que su decisión en redes sociales fue una manifestación de inconformidad y no un distanciamiento definitivo con el club.

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