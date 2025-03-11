CANAL RCN
¿Dónde ver el debut de la Selección Colombia sub-17 vs. Alemania en el Mundial de Catar?

El equipo nacional completó su preparación con 21 jugadores convocados y enfrentará a los alemanes en el Grupo G del torneo.

noviembre 03 de 2025
08:08 p. m.
La Selección Colombia sub-17 ultimó detalles para su debut en la Copa Mundial de la categoría que se disputa en Catar. El equipo nacional enfrentará este martes 4 de noviembre a Alemania desde las 9:45 de la mañana en lo que será su primer compromiso por el Grupo G del torneo.

El cuerpo técnico colombiano dirigió la última sesión de entrenamiento con los 21 jugadores convocados para la competencia, ajustando los últimos detalles antes del encuentro contra la selección germana.

El torneo mundialista arrancó este lunes con ocho partidos. En el encuentro inaugural, la selección anfitriona de Catar cayó derrotada 1-0 frente a Italia, marcando así el comienzo de la competencia que reúne a las mejores selecciones juveniles del planeta.

¿Dónde ver a la Selección Colombia vs. Alemania en el Mundial sub-17 por TV?

El partido debut para Colombia se podrá ver a través de la señal HD2 del Canal RCN a partir de las 9:45 de la mañana, aunque también tendrá opciones en línea para disfrutar de este encuentro de la 'Tricolor' en el Mundial de Catar sub-17.

¿Colombia vs. Alemania en el Mundial sub-17 por internet?

La Selección Colombia sub-17 también será trasmitida por diferentes señales del Canal RCN. A través de la aplicación que puede descargar en este enlace. Además, estará en el canal de YouTube de Deportes RCN y finalmente, en la página de canalrcn.com en el botón de Deportes.

