Revelan posibles rivales de Colombia en amistosos de marzo: son selecciones top

La selección Colombia continúa trabajando con miras a la Copa del Mundo de 2026, torneo al que sueña con llegar en plenitud futbolística y con una base sólida de jugadores. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, el combinado nacional mantiene una línea de continuidad y planificación que busca aprovechar cada fecha FIFA para fortalecer el grupo, probar variantes y medirse ante rivales de peso internacional.

Para el mes de noviembre de 2025, ya está confirmado el duelo amistoso frente a Australia, compromiso que se disputará en territorio neutral y que servirá como examen para evaluar el rendimiento del equipo. Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) trabaja desde ya en la organización de los partidos del próximo año, con el objetivo de enfrentar selecciones que exijan el máximo nivel competitivo.

RELACIONADO Autoridades investigan asesinato de hincha de Millonarios a manos de aficionados de Santa Fe

Francia y Croacia, posibles rivales de lujo para el 2026

El periodista Carlos Antonio Vélez reveló en su espacio Palabras Mayores que Colombia podría tener compromisos de alto calibre en su calendario de preparación. “Colombia tiene los mismos rivales que ya firmó Brasil con la posibilidad que son Francia y Croacia. Añádanle a Portugal, todo depende de repechajes y demás”, expresó el comunicador, señalando que la Federación ya trabaja en las gestiones correspondientes.

De concretarse, los amistosos ante Francia y Croacia, dos potencias europeas con gran presente futbolístico, serían un desafío de primer nivel para medir la evolución del proceso de Lorenzo. Además, la Portugal de Cristiano Ronaldo se encuentra en análisis como posible rival, aunque todo dependerá de los calendarios internacionales y compromisos oficiales de cada selección.

Un reto logístico y deportivo para la Federación

Según Vélez, conseguir rivales de la jerarquía europea no es tarea sencilla. “Cuando a estas selecciones les ofrecen Argentina o Brasil, ellos priorizan a esas selecciones por nombre y lo que representan económica y deportivamente”, explicó. Pese a ello, la FCF mantiene su compromiso de brindarle al equipo nacional partidos que realmente aporten al crecimiento colectivo.

El técnico Néstor Lorenzo y su cuerpo de trabajo esperan que estos enfrentamientos sirvan para ajustar detalles tácticos, consolidar la base de jugadores y probar nuevas alternativas. Con el panorama de eliminatorias en pausa y el Mundial cada vez más cerca, Colombia busca aprovechar cada oportunidad para fortalecerse y llegar con el mejor nivel posible a la cita mundialista de 2026.