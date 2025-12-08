Explota conflicto de Donnarumma con Luis Enrique en el PSG, que se queda sin arquero

El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, uno de los artífices de la Liga de Campeones conquistada por el París Saint-Germain pero sin hueco tras el fichaje de Lucas Chevalier, declaró este martes en Instagram sentirse "triste y decepcionado" por la situación, que parece empujarle a una salida del equipo francés.

"Desde mi primer día aquí lo he dado todo, dentro y fuera de los terrenos, para ganar mi puesto y defender la portería del París Saint-Germain", arranca su comunicado el portero de 26 años, que llegó en 2021 al campeón de Europa.

"Lamentablemente alguien ha decidido que yo no podía seguir formando parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y triste", confesó, en un comunicado publicado en francés, inglés e italiano en su cuenta personal de Instagram.

Luego de protagonizar una temporada histórica, en la que el PSG ganó Liga, Copa y Supercopa en Francia, su primera Liga de Campeones y en la que alcanzó la final del recién creado Mundial de Clubes, el equipo parisino decidió apostar por Chevalier, procedente del Lille.

De cara a la Supercopa de Italia, que se celebra el miércoles en Udine contra el Tottenham Hotspur, Donnarumma, cuyo contrato expira en junio de 2026 y tras el estancamiento de su renovación, no fue convocado, una clara señal de que ya no entra en los planes del club tras la llegada de Chevalier.

"Espero tener la oportunidad de mirar a los ojos una última vez a los aficionados del Parque de los Príncipes y decirles adiós como se debe", añadió.

"Jugar para este club y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor", concluye el comunicado, que si bien no confirma su salida, tiene tintes de un claro adiós.

Por su parte, el entrenador del PSG, el español Luis Enrique, explicó el martes que la no convocatoria del italiano fue una "decisión difícil", pero la justificó por su voluntad de tener un "perfil diferente".

"Siempre son decisiones difíciles que tomar. Solo puedo hablar bien de Donnarumma. 'Gigio' es uno de los mejores jugadores en su puesto, sin ninguna duda. Es todavía mejor persona, pero buscábamos un perfil de portero diferente. Mi objetivo es mejorar al equipo. Es mi decisión y el club me apoya", declaró el entrenador desde Udine.