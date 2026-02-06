Scaloni reveló las selecciones candidatas a ganar el Mundial: Colombia en la lista

Cada vez falta menos para que inicie la Copa del Mundo y Lionel Scaloni reveló su lista de las selecciones con posibilidades de pelear por el título. El técnico campeón del mundo con Argentina destacó el nivel de la la Selección Colombia y la ubicó junto a potencias como Francia, España, Brasil e Inglaterra.

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Las declaraciones del entrenador argentino cobran relevancia porque llegan en la recta final de preparación para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, donde Colombia buscará ser protagonista bajo el mando de Néstor Lorenzo.

¿Qué dijo Scaloni sobre Colombia antes del Mundial?

Durante una entrevista con el Diario Olé, Lionel Scaloni fue consultado sobre los equipos con mayores opciones de llegar a la final del Mundial. Lejos de señalar a un único candidato, elaboró una lista de selecciones que, según su análisis, tienen argumentos suficientes para competir por el trofeo.

Entre los nombres mencionados apareció Colombia, selección a la que conoce bien por los constantes enfrentamientos entre ambos equipos en Eliminatorias, Copa América y amistosos internacionales.

Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero estas van pelear e intentar llegar a la final. España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, Marruecos y Croacia, expresó el estratega.

Las palabras de Scaloni fueron interpretadas como un reconocimiento al proceso que lidera Néstor Lorenzo, quien ha consolidado una base competitiva con futbolistas como James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y Jhon Arias.

Colombia aparece entre las favoritas de Scaloni para ganar el Mundial

La Selección Colombia llega al Mundial después de consolidar una generación que ha mostrado solidez en torneos recientes y que alcanzó la final de la Copa América 2024, precisamente frente a Argentina.

Además, el equipo nacional ha demostrado capacidad para competir contra selecciones de primer nivel y ha recuperado una identidad futbolística que ilusiona a los aficionados.

Scaloni conoce de primera mano esa evolución. Desde que asumió el banquillo argentino ha enfrentado en ocho ocasiones a Colombia, con un balance parejo de tres victorias, tres empates y dos derrotas.

Ese historial explica por qué el técnico argentino considera que la Tricolor puede ser uno de los equipos llamados a dar pelea en el campeonato más importante del planeta.

Con el Mundial cada vez más cerca, el respaldo de uno de los entrenadores más exitosos de los últimos años alimenta la expectativa de una afición que sueña con ver a Colombia nuevamente entre las mejores selecciones del mundo.