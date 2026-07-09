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Cayeron miembros del Tren de Aragua que estarían detrás de una explosión ocurrida en Bogotá

Los criminales habrían cometido un ataque explosivo el pasado 25 de agosto en lo que se sospecha era una disputa entre bandas.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 07 de 2026
08:01 a. m.
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Los habitantes del barrio El Amparo, localidad de Kennedy, vivieron una pesadilla en la madrugada del 25 de agosto, cuando se dio una explosión que dejó daños en más de 10 viviendas.

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Con el paso de las semanas, la Policía llevó a cabo las investigaciones hasta lograr dar con un golpe significativo. Por medio de una operación coordinada contra la extorsión, fueron capturadas 20 personas, de las cuales cinco hacen parte del Tren de Aragua, grupo detrás de los ataques en El Amparo.

Hipótesis sobre ataque explosivo: disputa entre bandas

Los arrestados habrían lanzado el artefacto explosivo improvisado en medio de una disputa territorial con otra estructura criminal. Este ataque no solo dejó daños materiales, sino que generó un ambiente de pánico entre los vecinos.

Para dar con la ubicación de los delincuentes, las acciones de la Policía se desplegaron mediante redadas en siete localidades: Santa Fe, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Chapinero, Los Mártires y Engativá.

Las autoridades precisaron que tras las pesquisas se supo que en estos territorios es donde los delincuentes ejecutaban las extorsiones y se escondían en sus guaridas.

Estos capturados quedaron en manos de la Fiscalía para la correspondiente imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.

20 capturados por extorsiones

Aparte de poner a estas personas tras las rejas, la ofensiva ha permitido igualmente frustrar nuevos hechos de millonarias extorsiones, las cuales oscilan entre un millón y 60 millones de pesos.

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En lo corrido de 2026, se han capturado más de 87 personas relacionadas con las extorsiones. Además, el delito ha reflejado una reducción del 4 %, lo que se tradujo en 57 casos menos.

Con respecto a las pesquisas, una de las pruebas más importantes fue un video en el que las cámaras registraron cuando una víctima le entregó el dinero a un extorsionista. Minutos después, agentes encubiertos lo capturaron.

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