Escándalo en España: arquero argentino golpeó a rival y quedó captado en video

El arquero argentino Esteban Andrada golpeó a un rival y quedó captado en video este 26 de abril, durante el partido entre Zaragoza y Huesca por la Segunda División de España. El hecho ocurrió tras su expulsión en los minutos finales del encuentro y generó rechazo en el fútbol español.

Las imágenes del incidente muestran el momento en que el portero pierde el control y agrede al capitán rival en pleno campo.

Esteban Andrada golpeó a un rival en fútbol español

La acción se produjo en el minuto 98, con el marcador 1-0 a favor del Huesca. Andrada fue expulsado tras empujar a Jorge Pulido en una jugada de alta tensión por el resultado.

Luego de ver la tarjeta roja, el arquero reaccionó de forma violenta: corrió hacia Pulido y le propinó un puñetazo en el rostro. El impacto desató una pelea entre jugadores de ambos equipos en el cierre del compromiso.

Pulido quedó afectado tras el golpe, mientras el árbitro y los cuerpos técnicos intentaban controlar la situación. El partido terminó con un ambiente tenso y con más sanciones disciplinarias.

Cabe recordar que Andrada había sido protagonista del juego al atajar un penal en el primer tiempo, pero su reacción final cambió el foco del encuentro.

¿Qué sanción podría recibir Andrada tras la agresión?

El caso ya genera repercusiones en España y podría derivar en una sanción ejemplar. Según versiones de medios locales, la conducta violenta del arquero sería analizada por los comités disciplinarios del fútbol español.

Este tipo de acciones, al tratarse de agresión directa, suelen acarrear suspensiones por varios meses.

Desde el propio Zaragoza también hubo rechazo. El capitán del equipo, Francho Serrano, pidió disculpas públicamente tras el partido y marcó distancia con lo ocurrido: “El club no representa este tipo de comportamientos”, afirmó.

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La agresión de Andrada se suma a una jornada marcada por la tensión en la lucha por la permanencia en la categoría.