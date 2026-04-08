¿Estar reportado en una central de riesgo es una condena financiera? Esto es lo que debe saber

Para muchas personas, recibir la noticia de que aparecen reportadas en una central de riesgo puede generar preocupación e incluso la sensación de que han quedado excluidas del sistema financiero.

Sin embargo, expertos advierten que existe mucha desinformación sobre el tema y que estar en una central de riesgo no siempre significa tener un historial negativo.

Algunos analistas consultados por este medio aseguraron que casi todas las personas que han adquirido algún producto financiero o han tenido obligaciones de pago aparecen registradas en estas bases de datos.

Además de Datacrédito, una de las centrales más conocidas del país, también existen otras entidades que recopilan información sobre el comportamiento financiero de los ciudadanos.

Los expertos explicaron que los reportes pueden ser positivos o negativos. Un historial de pagos cumplidos fortalece la reputación crediticia de una persona, mientras que los incumplimientos generan alertas que pueden afectar el acceso a nuevos créditos o servicios.

¿Qué ocurre cuando una persona deja de pagar?

Cuando un usuario incumple una obligación financiera, según los especialistas, las empresas tienen la obligación de notificar al cliente sobre la deuda pendiente y advertirle que podría ser reportado ante una central de riesgo.

Si la persona no hace el pago tras la notificación, se inicia el proceso correspondiente para registrar el incumplimiento.

En muchos casos, los reportes pueden comenzar a reflejarse entre los 30 y 60 días posteriores al atraso, dependiendo de las políticas de cada entidad.

¿Cómo salir de un reporte negativo?

La primera condición para mejorar el historial crediticio es ponerse al día con la obligación pendiente. Sin embargo, pagar la deuda no significa que el reporte desaparezca de manera inmediata.

La permanencia de la información negativa depende del tiempo durante el cual existió la mora. Si la deuda estuvo en mora durante menos de dos años, el reporte permanecerá por un período equivalente al doble del tiempo de incumplimiento una vez se haya hecho el pago.

Por ejemplo, si una persona dejó de pagar durante cinco meses y posteriormente canceló la deuda, la información negativa podrá permanecer durante diez meses adicionales.

Cuando la mora supera los dos años, el tiempo máximo de permanencia del reporte negativo es de cuatro años después de ponerse al día.

Uno de los errores más frecuentes ocurre cuando los usuarios creen haber cancelado completamente una obligación, pero quedan pequeños saldos pendientes por intereses o ajustes mínimos.

Por esta razón, los expertos recomiendan solicitar siempre el paz y salvo una vez se efectúe el pago total de una deuda. Este documento certifica que no existen obligaciones pendientes y puede evitar inconvenientes futuros.

Los expertos insistieron en que los ciudadanos deben revisar periódicamente su historial crediticio, conservar los soportes de pago y exigir las certificaciones correspondientes para evitar inconvenientes que puedan afectar su acceso a productos financieros en el futuro.