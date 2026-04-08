Descartan presencia de cilindros cargados con explosivos en vía Guaduas-Chaguaní

Durante la mañana de este martes 4 de agosto, se conoció que al parecer habían sido hallados varios cilindros llenos de explosivos en la vía que comunica a Guaduas y Chaguaní.

Hallan presuntos explosivos en vía Guaduas-Chaguaní

Versiones preliminares indicarían que los artefactos fueron instalados por integrantes del ELN.

Imágenes conocidas por este medio dejan ver el cilindro pintado con logos identificativos del ELN, acompañado de varias banderas alusivas a esta organización armada y con el mensaje: "Ojo. Están advertidos".

La Policía de Cundinamarca confirmó que se encuentra efectuando análisis exhaustivos del cilindro encontrado para determinar la magnitud del riesgo que podría representar para los habitantes de la región.

Descartan presencia de explosivos en Cundinamarca

Entretanto, sobre el mediodía, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, brindó declaraciones sobre los hechos y confirmó que no había explosivos en el cilindro hallado en zona rural de Chaguani. Por el contrario, que la acción obedecería a grupos de delincuencia común con fines extorsivos en la región.

"Después de varias horas de trabajo, se ha descartado que este cilindro contenga algún tipo de material explosivo y se corrobora que este es un mecanismo o estrategia utilizada por grupos de delincuencia común; ya en lo corrido de este año van cinco circunstancias iguales en las cuales estos grupos dejan estos artefactos e intimidan a la población con fines extorsivos", aseguró Rey.