Atlético Nacional vs. Medellín: convocados, novedades y cómo ver en VIVO el clásico paisa

Atlético Nacional e Independiente Medellín volverán a enfrentarse este domingo 25 de octubre en un clásico paisa con mucho en juego.

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El partido comenzará a las 6:10 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II, con dos equipos que buscan asegurar su presencia en los cuadrangulares.

Nacional ocupa el segundo puesto con 29 puntos, mientras Medellín aparece séptimo con 23 unidades. Además del orgullo de la ciudad, el resultado puede modificar la parte alta de la tabla.

Convocados de Atlético Nacional: regresa Alfredo Morelos

La principal novedad del equipo dirigido por Lucas González es Alfredo Morelos, quien vuelve tras superar una lesión muscular. También aparece James Rodríguez, junto con Edwin Cardona y Andrés Sarmiento.

En cambio, Marlos Moreno e Ian Poveda no figuran entre los citados.

Los 20 convocados de Nacional son:

Franco Armani, Luis Marquínez, N. Parra, C. Haydar, William Tesillo, Andrés Román, Milton Casco, S. Velásquez, Mateus Uribe, J. Zapata, X. Ríos, Jorman Campuzano, F. Marín, E. Cabrera, Edwin Cardona, J. Rengifo, James Rodríguez, N. Rodríguez, Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento.

Convocados del Medellín: novedades y ausencias

En el conjunto dirigido por Luis Amaranto Perea regresan Jeison Medina y Alfonso Simarra. Juan Fernando Quintero no aparece en la convocatoria.

Los jugadores convocados son:

Éder Chaux, Salvador Ichazo, Alfonso Simarra, Esneyder Mena, Frank Fabra, Kevin Mantilla, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Didier Moreno, Baldomero Perlaza, Diego Moreno, Agustín Martegani, Halam Loboa, Daniel Cataño, John Montaño, Gerónimo Mancilla, Kéiner Klinger, Yony González, Jeison Medina y Carlos Lucumí.

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO?

El clásico se transmitirá por Win Sports+ (Win+ Fútbol) y estará disponible en la plataforma Win Play para usuarios con suscripción.

Será un nuevo encuentro entre rivales que recientemente se cruzaron en la Copa BetPlay: Nacional ganó 3-2 y eliminó al DIM. Ahora, Medellín buscará revancha en la Liga, mientras el cuadro verde intentará acercarse al liderato.