Duván Vergara, en duda para juego decisivo del América frente a Huracán: parte oficial

América de Cali ha encendido las alertas de cara a su próximo compromiso internacional en la Copa Sudamericana. El club escarlata emitió este domingo 20 de abril un parte médico oficial en el que informa sobre el estado de salud de uno de sus referentes y capitanes, Duván Vergara, quien sufrió problemas que lo ponen en duda para el duelo clave frente a Huracán de Argentina.

El talentoso atacante, que venía siendo pieza fundamental en el esquema del técnico ‘Polilla’ Da Silva, presentó síntomas de faringoamigdalitis bacteriana tras el más reciente partido del conjunto vallecaucano en la Liga BetPlay.

Después de realizarse los exámenes médicos correspondientes, el cuerpo médico determinó que se trata de: “América de Cali informa el parte médico del jugador Duván Vergara, quien presenta un cuadro de faringoamigdalitis bacteriana con cinco días de evolución, actualmente en tratamiento con antibióticos y analgésicos por vía oral; con mejoría parcial, por lo cual en la mañana de este domingo fue trasladado a centro hospitalario para toma de exámenes médicos y tratamiento antibiótico”, escribieron en el comunicado oficial.

En duda para un duelo crucial en la Sudamericana

La posible baja de Vergara representa un golpe sensible para América de Cali, que se juega puntos determinantes en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El encuentro ante Huracán está programado para la próxima semana y podría definir el liderazgo del grupo, por lo que la presencia del delantero se torna crucial tanto en lo anímico como en lo futbolístico.

RELACIONADO América cayó en El Campín frente a La Equidad y sumó cinco partidos sin ganar

Desde el club informaron que su evolución será evaluada día a día, pero no se descarta que el cuerpo técnico prefiera no arriesgarlo si no está en plenitud física. De no recuperarse a tiempo, Vergara se uniría a la lista de bajas importantes que ha tenido el equipo en el torneo continental.

Los hinchas escarlatas se mantienen a la expectativa, esperando noticias alentadoras que permitan ver nuevamente a su capitán liderando al América en un escenario internacional. Su presencia podría ser decisiva en las aspiraciones del club de avanzar a la siguiente ronda.