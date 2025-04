“Me voy avergonzado con lo que hizo el equipo”: ‘Polilla’ Da Silva, tras derrota de América

La derrota de América de Cali este sábado 19 de abril ante La Equidad no solo profundizó la crisis futbolística del equipo, sino que desató una fuerte reacción del entrenador Jorge ‘Polilla’ Da Silva. El técnico uruguayo no ocultó su enojo en la rueda de prensa posterior al encuentro y lanzó duras críticas hacia el rendimiento de sus dirigidos, dejando en claro que no está conforme ni con la actitud ni con la forma en la que su equipo enfrentó el compromiso.

“Me voy avergonzado por todo lo que mostró el equipo hoy. Vi un equipo sin rebeldía, sin corazón, sin ganas de revertir una situación adversa”, expresó visiblemente molesto el estratega, que no esquivó preguntas ni suavizó sus declaraciones. El resultado en El Campín no solo representa la quinta fecha consecutiva sin victorias para los escarlatas, sino también una preocupante caída en el rendimiento colectivo.

La falta de reacción, el principal reproche del técnico

Durante su intervención ante los medios, Da Silva hizo hincapié en la actitud del equipo más que en cuestiones tácticas o errores individuales. "Hoy fue una actuación muy pobre del equipo, estuvimos muy lejos de mostrar que somos jugadores y entrenador de una institución tan grande como América de Cali", afirmó tajante, dejando claro que lo que más le dolió fue la pasividad mostrada ante La Equidad.

La falta de respuesta anímica y la carencia de liderazgo dentro del campo parecen haber colmado la paciencia del entrenador, que incluso dejó entrever que se aproximan decisiones importantes de cara a los próximos compromisos.

Una semana clave para el futuro del equipo

Con cinco partidos sin triunfos entre liga y copa, América de Cali enfrenta una semana clave. El miércoles recibirá a Huracán por la Copa Sudamericana en un duelo que puede definir su continuidad en el plano internacional. Las declaraciones de Da Silva no solo marcan un punto de inflexión en el vestuario, sino que también aumentan la presión sobre un plantel que deberá demostrar carácter para revertir este delicado momento.

La afición espera una reacción inmediata, mientras el entrenador, cada vez más exigente y autocrítico, aguarda una respuesta en la cancha que le devuelva algo de tranquilidad en medio de la tormenta.