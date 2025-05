Duván Vergara respondió a críticas por visitar a sus hijos

En medio de la preparación del América de Cali para enfrentar a Huracán en la Copa Sudamericana, Duván Vergara, figura y uno de los capitanes del equipo escarlata, alzó la voz para responder con claridad a las críticas que ha recibido en los últimos días por haber aprovechado una tarde libre para compartir con sus hijos.

El atacante, que fue clave en el valioso empate que consiguió el conjunto caleño frente al Corinthians en Brasil, aprovechó una pausa en la agenda del plantel para reencontrarse con sus pequeños, lo que generó comentarios negativos en redes sociales y sectores de la prensa. Sin embargo, el jugador dejó claro que, por encima de cualquier responsabilidad profesional, está su rol como padre.

“De descanso tuvimos un día, de resto entrenamos siempre. Yo aproveché solo una tarde, no fue ni siquiera un día. Llegué de Brasil y me fui a ver a mis niños, que son lo que más quiero. Se me juzgó y se me criticó que los fui a ver. Yo no vivo con ellos y si tuviera que dejar el fútbol por 10 minutos con ellos, lo haría. Ellos están por encima del que sea”, expresó Vergara en declaraciones difundidas por el canal oficial del América.

“Ellos son mi razón de ser”: el mensaje emocional del capitán escarlata

Más allá de su compromiso dentro del campo, Duván Vergara reafirmó que su vida gira en torno a su familia y que siempre que tenga la oportunidad, buscará estar cerca de sus hijos. “Siempre que tengo el espacio, los voy a ver. Ellos son mi razón de ser”, agregó con firmeza.

El delantero dejó en claro que el tiempo con sus hijos no interfiere en su profesionalismo, pues desde su regreso al club ha sido uno de los jugadores más determinantes en el esquema del técnico César Farías. Este miércoles será titular en el compromiso frente a Huracán, donde América buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

RELACIONADO América consiguió un punto de oro en Brasil y definirá en Cali su paso en Sudamericana

Con esta respuesta, Vergara no solo defendió su rol como padre, sino que también reafirmó su compromiso con la institución, dejando claro que la familia no está reñida con la responsabilidad deportiva.