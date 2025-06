Duván Vergara se despidió del América y aseguró ser hincha del club

Duván Vergara disputó su último partido con la camiseta del América de Cali y no pudo ocultar la mezcla de emociones que lo embargaron tras el pitazo final. El extremo antioqueño, quien vivió su segunda etapa en el cuadro escarlata, confirmó que su próximo destino será Argentina, donde se unirá a Racing Club. Aunque en el pasado reconoció ser hincha del Junior de Barranquilla, el delantero confesó que el amor por el América lo transformó y que se va como un seguidor más del club vallecaucano.

“Estoy agradecido con Dios por salir bien de salud de esta cancha. Gracias por el cariño, a la distancia siempre estaré agradecido con ellos”, expresó el jugador en zona mixta tras el compromiso. Aseguró que, aunque siempre supo que su salida era inminente, evitó hablar del tema por respeto a su compromiso con la institución. “Nunca quise distraerme del presente. Mi cabeza estaba en América y en dar lo mejor cada día”, afirmó.

"Se me metió en la piel, me voy como un hincha más"

Más allá del profesionalismo, Vergara reveló el vínculo emocional que construyó con el club. “Pasé dos días tristes, primero porque me voy y segundo porque no logré salir campeón. Pido disculpas a la hinchada y al cuerpo técnico, porque ese era el objetivo y me voy con la frente en alto, sabiendo que lo di todo”, comentó con visible nostalgia.

La frase que más resonó entre los hinchas escarlatas fue su confesión de entrega total: “Hasta el último día le dije al profe ‘lléveme’, doy hasta lo último por este club. Se me metió en la piel. Me voy como un hincha más y los estaré apoyando siempre”. En sus últimas palabras, también hizo referencia a su nueva etapa en Racing: “Ahora soy un Duván más maduro, ya jugué en Argentina, espero que las cosas salgan bien y podamos ganar algo importante”.

La partida de Vergara deja un vacío en la plantilla del América, pero su legado de entrega y pasión lo mantendrá en la memoria de los aficionados. Ahora, el colombiano buscará brillar en Avellaneda con la ilusión de conquistar nuevos retos en el fútbol argentino.