Santa Fe: “Si me toca demandar al médico por certificaciones falsas, lo hago”

Independiente Santa Fe ha tenido una semana difícil, con la salida del técnico Martín Cardetti después del clásico, se desataron muchas especulaciones sobre una situación conflictiva al interior del equipo cardenal, en medio de la llegada del nuevo dirigente Agustín Julio.

Al respecto, el presidente del equipo, Eduardo Méndez, decidió aclarar los rumores especialmente sobre una posible indisciplina de los jugadores: "Ninguno ha llegado embriagado, drogado ni de ninguna forma que permita no ingresar al entrenamiento", dijo en declaraciones a Directv Sports.

Con respecto al último clásico, el presidente confirmó que si hubo una pelea en el camerino entre los futbolistas: "Yo vi que se maltrataron, se hablaron y se pecharon con sentimiento. A mí eso me gustó porque demostraron que les estaba doliendo y que no les gustó perder el partido”. Sin embargo, aseguró que eso no significa que haya una ruptura dentro del equipo, incluso afirmó que antes de volver a la cancha hubo lágrimas y compañerismo.

¿Hay sospechas de certificaciones médicas falsas?

Por otra parte, Méndez rechazó rotundamente las acusaciones sobre lesiones falsas, y afirmó que semanalmente él realiza un seguimiento sobre el estado médico de los jugadores con los informes. “Si me toca demandar al médico por certificaciones falsas, lo hago”, afirmó.

Ante dichas acusaciones, el saliente director técnico también declaró y aseguró que “son afirmaciones ligeras, falsas y malintencionadas”, “entre el 25 de noviembre de 2021 y el 25 de abril de 2022 desarrollamos 121 sesiones de entrenamientos y 21 microciclos bajo un modelo de juego estructurado y ofensivo que respondiera a la historia del club”.