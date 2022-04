¡Tema cerrado! Gustavo Serpa confirmó lo que pasará con Andrés Román en Millonarios

Si hay una situación preocupante en Millonarios es lo que está ocurriendo con Andrés Felipe Román, quien tiene contrato hasta junio próximo y todo indica que no renovará y se irá en condición de jugador libre del club azul.

La alerta en las toldas 'embajadoras' era máxima desde hace varios meses. De hecho, en octubre pasado comenzaron algunos diálogos con el representante Carlos Scoles, pero no se pudo llegar a un acuerdo.

Tanto fue así, que hace un par de semanas, Caracol Radio informó que la decisión de las directivas había sido dejar de insistir en el tema y dar por terminadas las negociaciones para renovar el contrato del lateral derecho.

Andrés Román no renovará con Millonarios

Sin embargo, en diálogo con la misma emisora, Gustavo Serpa, representante el máximo accionista de Millonarios, negó que desde el club hubieran tomado alguna decisión, pero confirmó que la determinación final de Andrés Román y su representante es la de no extender el vínculo con el 'embajador' y así ir a otro equipo a mitad de año.

"La decisión es la que ha tomado el jugador y su agente, lo que nos ha manifestado hasta ahora es de no renovar con Millonarios, eso ya hace varios meses. Nosotros hemos tratado, o tratamos, porque ya no tenemos más caminos que aceptar esa decisión", comenzó diciendo el directivo.

"El jugador tiene todo el derecho a hacer eso, nosotros por supuesto que nos sorprende la actitud pero la respetamos. El agente nos ha comunicado que el jugador no está dispuesto a renovar. Es un jugador que viene con nosotros ya hace varios años, desde la cantera, no quiero traer nada más a colación, es de la casa y que un jugador de la casa se vaya en esas condiciones es triste y es lamentable desde la perspectiva de la inversión que ha hecho el club, desde el modelo del club", agregó.

Aunque hace unas semanas salió el rumor que indicaba que la intención de Román era dejarle a Millonarios una buena parte del dinero que reciba como bono al momento de firmar con su nuevo equipo, Gustavo Serpa declaró que no cree que eso vaya ocurrir y además afirmó que la mayor responsabilidad de la situación es del representante Carlos Scoles.

"Nosotros estamos dispuestos a escuchar qué se plantea desde la perspectiva del jugador, digamos que desde el agente, a mí no me gusta en esto involucrar tanto a los jugadores, en realidad es una unida eso de agente/jugador. No ha habido una respuesta, personalmente me involucré", apuntó.

Por último, Serpa se lamentó por la ida de Román, pues es quizás el jugador de Millonarios con más valor en el mercado en este momento, pero aún así aseguró que el club hizo todos los esfuerzos posibles y no queda más que desearle suerte en su carrera.

"Son cosas del fútbol que desafortunadamente pasan así, de un jugador que era el que menos esperábamos que pasara, pero es su decisión, está en su derecho, la decisión que él tome le deseamos la mejor de las suertes y que le acompañe el éxito y la fortuna".

Por ahora es una incógnita total el equipo en el que Andrés Felipe Román continuará su trayectoria, pero lo que es seguro es que será en el exterior y algunas informaciones extraoficiales indican que su destino más probable sería Argentina.