"Eduardo Méndez no tiene palabra": Kevin Londoño reveló la pesadilla que vive con Santa Fe

Kevin Londoño fue una de las grandes figuras del Deportivo Pasto, equipo que brilló en la Liga BetPlay 2024-II. El experimentado atacante nacido en Bello, de 31 años, tendrá que presentarse en enero de 2025 en Independiente Santa Fe, club con el cual arrastra una serie de problemas contractuales e incluso de seguridad. El antioqueño habló en exclusiva con Deportes RCN.

Londoño tuvo un 2024 notable con el conjunto 'volcánico'. Disputó 46 partidos (3.995' minutos), en los cuales se reportó con ocho goles y cinco asistencias. Conformó una gran dupla con Daniel Moreno Mosquera, quien se consagrará como goleador del Clausura. Pasto fue octavo en el 'todos contra todos' y tuvo grandes actuaciones en el Grupo A de los cuadrangulares semifinales. Dejó a Millonarios sin final luego de empatar 0-0 en el Departamental Libertad.

Pasto logró una victoria agónica contra Santa Fe en El Campín y Londoño fue acosado tras el compromiso. El canterano de Deportivo Rionegro, quien tiene contrato vigente con Independiente Santa Fe, había elogiado al 'embajador' durante una entrevista. Esta situación desembocó amenazas en su contra y en contra de sus familiares.

Londoño quiere rescindir del insólito contrato que firmó con Santa Fe (tres años por 60 millones de pesos, de los cuales tuvo que entregarle una parte a La Equidad) para ponerle fin a este lamentable capítulo en su carrera deportiva. El atacante paisa confió en la palabra de Eduardo Méndez, quien, según su versión, no ha cumplido con lo pactado.

Cabe resaltar que Deportes RCN intentó contactar a Méndez para que diera su versión de los hechos, pero no respondió a los mensajes.

Kevin Londoño y su pesadilla con Eduardo Méndez

"Con don Eduardo (Méndez) no he tenido la posibilidad de hablar nada porque he sido víctima de abusos de la gente, de amenazas en mis redes sociales. Uno lo que espera es el apoyo de la institución a la que supuestamente perteneces. No he recibido respuesta por la parte jurídica de Santa Fe. (...) Puedo entender su rabia por lo que dije de Millonarios, pero fue una entrevista externa", empezó diciendo el atacante antioqueño.

Kevin Londoño describió su situación con Santa Fe

"Él sí me dio 60 millones de pesos y bajo esa suma se dijo que en noviembre nos sentábamos. Él dice que tiene palabra pero yo ya veo que no. Mi esposa estaba ahí, es testigo, que íbamos por tres años de contrato. Quise hacer las cosas de buena fe creyendo en la palabra de alguien y no me cumplió, ese fue mi error. Seguramente si estuviera firmado no estaría diciendo lo mismo", agregó el exjugador de Independiente Medellín.

"Mi esposa es testigo de que el doctor (Méndez) me dio su palabra y quiere actuar mal. quizá por rabio o enojo, no es la manera. Uno debe cumplir la palabra porque vale mucho. Soy una víctima más, me están acosando por redes sociales. A mí me tocaría presentarme en enero en Santa Fe y dejemos que Dios haga su voluntad (...) Yo firmé un contrato por tres años por 40 millones de pesos, no tiene lógica. Yo voy a hacer las demandas pertinentes", agregó.