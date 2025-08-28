CANAL RCN
Deportes

Entre aplausos y silbidos, así despidieron en el Atanasio a Edwin Cardona

Luego de protagonizar una horrible serie que le costó la Copa Libertadores a Nacional, así despidieron los hinchas a Edwin Cardona.

Edwin Cardona
Foto: Win Sports

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
09:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La noche de este miércoles 27 de agosto dejó un capítulo especial en la historia reciente de Atlético Nacional. En la goleada 4-0 frente a Deportes Quindío por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, todas las miradas se dirigieron hacia Edwin Cardona, mediocampista antioqueño que vive un momento complejo con la camiseta verdolaga.

El jugador, que en otras épocas fue símbolo de talento y jerarquía, ahora enfrenta el juicio de la tribuna tras sus recientes fallos en la Copa Libertadores, donde erró dos penales en la ida y fue expulsado en la vuelta ante Sao Paulo, comprometiendo el paso de ronda.

Nacional cumplió con el trámite y goleó a Quindío por la Copa BetPlay
RELACIONADO

Nacional cumplió con el trámite y goleó a Quindío por la Copa BetPlay

Desde el inicio del encuentro, cada intervención de Cardona fue seguida con atención. Algunos aficionados respondieron con aplausos, reconociendo su trayectoria y calidad, mientras que otros mostraron su inconformidad con silbidos cada vez que el balón se le escapaba o erraba un pase. La tensión en el ambiente reflejó que el cariño por el ídolo se mantiene, pero no todos están dispuestos a olvidar lo ocurrido en el torneo continental.

Entre aplausos y reproches, un ídolo cuestionado

El punto más emotivo llegó cuando el entrenador decidió reemplazar a Cardona. Decenas de hinchas, ubicados en distintas tribunas del Atanasio Girardot, se pusieron de pie para despedirlo con aplausos, como muestra de respaldo en medio de la tormenta. Sin embargo, el eco de los silbidos también estuvo presente, dejando claro que la afición está dividida.

Jugador de América tuvo fuerte cruce con hinchas durante el partido con Atlético Nacional
RELACIONADO

Jugador de América tuvo fuerte cruce con hinchas durante el partido con Atlético Nacional

Mientras el equipo celebraba un triunfo cómodo que prácticamente encamina la serie ante Quindío, el mediocampista vivió un momento personal mucho más complejo: un choque directo con la exigencia de la hinchada. Nacional cumplió con el trámite en la cancha, pero la relación entre Cardona y parte de la afición sigue siendo un tema abierto. Su desafío será recuperar la confianza perdida y demostrar, con fútbol, que todavía puede ser determinante para el club.

Hernán Torres llamó directamente a un viejo arquero para Millonarios: ¿logrará ficharlo?
RELACIONADO

Hernán Torres llamó directamente a un viejo arquero para Millonarios: ¿logrará ficharlo?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Jhon Durán

Mourinho estalla contra Jhon Durán tras partido de Champions: "Tiene problemas"

Atlético Nacional

Nacional cumplió con el trámite y goleó a Quindío por la Copa BetPlay

Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez respondió, con insulto incluido, sobre la denuncia presentada en su contra

Otras Noticias

Yina Calderón

Yina Calderón vuelve a generar rumores sobre su posible gusto por Westcol

La creadora de contenido sorprendió a sus fanáticos al hacer contundentes declaraciones sobre el antioqueño.

Dólar

Dólar en Colombia hoy 28 de agosto: así abrió la divisa y esta es la TRM

El dólar en Colombia volvió a moverse este jueves 28 de agosto de 2025 y generó atención en los mercados.

San Andrés

Hotel Portobelo respondió a resultados de la autopsia a la familia muerta en sus habitaciones en San Andrés

Redes sociales

Estrella de TikTok falleció a sus 28 años tras luchar contra una complicada enfermedad

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?