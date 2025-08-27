Hernán Torres llamó directamente a un viejo arquero para Millonarios: ¿logrará ficharlo?

La llegada de Hernán Torres al banquillo de Millonarios empieza a generar movimientos importantes en la plantilla. Según reveló el periodista Guillermo Arango, el estratega tolimense no quedó plenamente satisfecho con el rendimiento de los actuales arqueros Guillermo De Amores y Diego Novoa, por lo que habría tomado la iniciativa de contactar directamente a Iván Arboleda para plantearle la posibilidad de regresar al club.

El guardameta colombiano, actualmente sin equipo, quedó libre en este mercado tras no renovar su contrato con los ‘embajadores’. Su condición de agente libre encaja perfectamente con la normativa del fútbol colombiano, que permite inscribir jugadores sin contrato fuera del periodo regular de transferencias. Esto abre una puerta inmediata para que Millonarios refuerce su portería si decide avanzar en la negociación.

Un viejo conocido que podría volver al arco azul

Arboleda ya tuvo un paso reciente por Millonarios y conoce bien el entorno del club, así como las exigencias de la hinchada capitalina. Aunque su salida se dio porque la dirigencia no consideró prioritaria su renovación, el cambio de cuerpo técnico ha modificado el panorama. Torres, en busca de mayor seguridad bajo los tres palos, ve en él una solución inmediata mientras define el proyecto deportivo que planea implementar.

Decisión en los próximos días

La directiva albiazul deberá analizar la viabilidad económica y deportiva del regreso de Arboleda. El propio jugador, al encontrarse libre, podría aceptar la propuesta con rapidez para asegurar continuidad competitiva. Sin embargo, la última palabra la tendrá Torres, quien ya dejó claro que quiere fortalecer el arco de cara a los compromisos de Liga BetPlay y Copa BetPlay.

En los próximos días se sabrá si la llamada del técnico se convierte en un fichaje concreto o si Millonarios mantiene su confianza en De Amores y Novoa. Lo cierto es que la portería azul vuelve a ser tema de debate en el inicio de una nueva era con Hernán Torres al mando.