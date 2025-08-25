Jugador de América tuvo fuerte cruce con hinchas durante el partido con Atlético Nacional

América de Cali no levanta cabeza en este inicio del segundo semestre. Los escarlatas, además de ser eliminados de la Copa Sudamericana, tampoco pasan por un buen momento en la liga colombiana, torneo donde suma cuatro partidos sin sumar de a tres.

Este frío panorama ha hecho que la continuidad del técnico Raimondi se ponga duda, incluso, ya suenan varios nombres para llegar al banquillo en caso de ser despedido.

No obstante, solo el presente del técnico es complicado. Algunos jugadores también pasan por mal momento, tanto así, que han perdido los cabales y se han cruzado con hinchas del mismo club.

Jugador del América tuvo cruce con hinchas

Este fue el caso del volante Sebastián Navarro, jugador que quedó captado en un videoaficionado en medio de un cruce con un hincha mientras era sustituido en el duelo con Atlético Nacional, que terminó 1-1.

En las imágenes se pudo observar al mediocampista dirigirse al banquillo, sin embargo, al escuchar unas palabras desde afuera decidió acercarse a este y tener un cruce de palabras.

La acción ha sido criticada por los hinchas del club en redes sociales, quienes ya han demostrado su descontento con este presente del club.

Otro de los que ha estado en el ojo de la crítica ha sido el refuerzo Dylan Borrero, quien en zona mixta también lanzó duros comentarios sobre el apoyo de la afición.

"Tenemos que estar juntos los dos, la hinchada como los jugadores, porque eso es lo que importa, no solo es apoyar cuando el equipo está en su mejor momento. Son fases y cuando estamos en un mal momento, también queremos que estén aquí apoyándonos”, dijo a los medios.

¿Cuándo será el próximo juego de América de Cali?

América volverá a la acción por liga el próximo fin de semana cuando se mida con Alianza Valledupar. Este duelo está para el domingo 31 de agosto.