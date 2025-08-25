CANAL RCN
Deportes

Jugador de América tuvo fuerte cruce con hinchas durante el partido con Atlético Nacional

La acción de este jugador ha sido altamente criticada por los hinchas.

Jugador de América cruce con hinchas
Foto: Dimayor / @elaguanterojo_

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
04:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

América de Cali no levanta cabeza en este inicio del segundo semestre. Los escarlatas, además de ser eliminados de la Copa Sudamericana, tampoco pasan por un buen momento en la liga colombiana, torneo donde suma cuatro partidos sin sumar de a tres.

Este frío panorama ha hecho que la continuidad del técnico Raimondi se ponga duda, incluso, ya suenan varios nombres para llegar al banquillo en caso de ser despedido.

“¿Y cuando me insultan qué?”: la furia de Alfredo Morelos tras el empate con América
RELACIONADO

“¿Y cuando me insultan qué?”: la furia de Alfredo Morelos tras el empate con América

No obstante, solo el presente del técnico es complicado. Algunos jugadores también pasan por mal momento, tanto así, que han perdido los cabales y se han cruzado con hinchas del mismo club.

Jugador del América tuvo cruce con hinchas

Este fue el caso del volante Sebastián Navarro, jugador que quedó captado en un videoaficionado en medio de un cruce con un hincha mientras era sustituido en el duelo con Atlético Nacional, que terminó 1-1.

En las imágenes se pudo observar al mediocampista dirigirse al banquillo, sin embargo, al escuchar unas palabras desde afuera decidió acercarse a este y tener un cruce de palabras.

La acción ha sido criticada por los hinchas del club en redes sociales, quienes ya han demostrado su descontento con este presente del club.

Otro de los que ha estado en el ojo de la crítica ha sido el refuerzo Dylan Borrero, quien en zona mixta también lanzó duros comentarios sobre el apoyo de la afición.

América de Cali y Atlético Nacional empataron 1-1 en el Pascual Guerrero: vea el video de los golazos
RELACIONADO

América de Cali y Atlético Nacional empataron 1-1 en el Pascual Guerrero: vea el video de los golazos

"Tenemos que estar juntos los dos, la hinchada como los jugadores, porque eso es lo que importa, no solo es apoyar cuando el equipo está en su mejor momento. Son fases y cuando estamos en un mal momento, también queremos que estén aquí apoyándonos”, dijo a los medios.

¿Cuándo será el próximo juego de América de Cali?

América volverá a la acción por liga el próximo fin de semana cuando se mida con Alianza Valledupar. Este duelo está para el domingo 31 de agosto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

"¿Cómo le explico a nuestro hijo?": desgarrador mensaje de la esposa del futbolista profesional que murió

Selección de Brasil

Sorpresa en Brasil: Ancelotti dejó afuera de convocatoria a dos pesos pesados de la selección

US Open

Escándalo en US Open: Medvedev retó al juez frente a todos y rompió su raqueta

Otras Noticias

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo advirtió el riesgo de violaciones a los derechos humanos en Valle del Cauca

La Alerta Temprana de Inminencia alertó la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

Pensiones

Trabajadores en Colombia tendrán pensión especial por estas razones específicas

Conozca cuáles son esos trabajadores que podrán acceder a pensión especial.

Tecnología

Antioquia estrena Learning Hub para formar a los jóvenes del siglo XXI

El Salvador

Kilmar Ábrego fue otra vez detenido en EE. UU. y será deportado a un inesperado país

Cuidado personal

¿La comida grasosa influye en una mayor producción de acné?: esto explican los especialistas