Edwin Cardona es cuestionado en Nacional por celebración en el clásico paisa: ¿gesto grosero?

Se disputó una nueva fecha de clásicos en el fútbol colombiano, donde el partido más destacado fue el paisa: Independiente Medellín recibió a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, en un compromiso que terminó empatado a 3 goles.

Por otro lado, un jugador nuevamente quedó en el ojo del huracán por un gesto que tuvo en este compromiso. Se trata de Edwin Cardona, quien celebró de manera efusiva el gol del empate definitivo, el cual marcó Alfredo Morelos.

¿Edwin Cardona celebró ante la hinchada 'verdolaga'?

En redes sociales, el volante está siendo muy criticado, pues al parecer este gol lo habría celebrado mirando a la hinchada de su equipo, la cual se encontraba en la tribuna sur. En la trasmisión del partido se alcanza a observar que pronuncia un insulto mientras se señala el escudo.

Juan Bauzá intenta distraerlo, pero el jugador insiste en gritar el gol mirando hacia ese sector del estadio, por lo que hay cientos de comentarios en donde se sigue agrandando la tensión entre el '10' y los hinchas, lo cual viene complicado desde la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Sao Paulo.

Por otro lado, hay quienes señalan que Cardona estaba celebrando ante la hinchada de oriental, donde estaban los seguidores del cuadro local. Más allá de los gestos, los cuestionamientos no han parado.

Las publicaciones de Edwin Cardona tras el clásico paisa

En medio de la polémica, Cardona no se ha pronunciado al respecto y tampoco atendió a la prensa en la zona mixta tras finalizar el compromiso. Sin embargo, hizo un par de publicaciones en su cuenta de Instagram.

En primer lugar, reposteó una postal de un fotógrafo de este juego ante el DIM, añadiendo un par de emojis a la publicación. Posteriormente, subió una foto suya a blanco y negro con tres emojis de balón, por lo que estaría evitando entrar nuevamente en controversia con la hinchada.