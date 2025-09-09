Egan Bernal reveló detalles inéditos sobre su estrategia con Santiago Buitrago en Vuelta a España

El mundo del ciclismo colombiano se vio sacudido por la sorpresiva victoria de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025, un triunfo que no solo lo volvió a poner en el radar del ciclismo de élite, sino que también llegó con una anécdota reveladora.

En una entrevista exclusiva con Juan Charry, comentarista de ciclismo de Deportes RCN, el ciclista de Zipaquirá reveló los detalles de una conversación que tuvo con su compatriota, Santiago Buitrago, en plena carrera, y que fue clave para el cambio de objetivos de ambos en la gran vuelta española.

La charla de Egan Bernal con Santiago Buitrago en la Vuelta a España

Bernal, quien en un principio buscaba una buena posición en la clasificación general, se vio obligado a replantear sus metas.

Su nuevo objetivo fue claro: buscar una victoria de etapa que le diera un respiro en su temporada. Para lograrlo, el colombiano se unió a la escapada del día junto a Buitrago y el danés Mads Pedersen.

Fue en ese momento cuando el público notó a los dos ciclistas colombianos conversando a solas, un hecho que avivó la curiosidad de los aficionados.

En medio de la carrera, Egan Bernal, con su característico sentido del humor, confesó a Juan Charry que la conversación con Santiago Buitrago fue una mezcla de agonía y camaradería.

"Santi estaba volando y me daba pena decirle que ya no le daba el relevo. Como lo conocía, no quería que me madreara, le di dos relevos y después entró Pedersen”, dijo Egan.

El ciclista contó que, a pesar de sus dificultades, se vio obligado a darle dos relevos más antes de la llegada de Pedersen.

La confesión de Egan Bernal no solo expuso la realidad de una competencia de este nivel, sino que también resalta la amistad y el compañerismo entre los deportistas.

Aunque al final ambos colombianos sucumbieron ante la potencia de Pedersen, su esfuerzo no fue en vano.

Buitrago terminó en la cuarta posición y Bernal en la sexta, resultados que les permitieron recuperar valiosas posiciones en la clasificación general y que demostraron el espíritu de lucha del ciclismo colombiano.

La honestidad de Egan Bernal al revelar sus conversaciones con Santiago Buitrago demuestra por qué es uno de los ciclistas más queridos.