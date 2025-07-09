Orgullo colombiano: Egan Bernal y Santiago Buitrago brillaron en la etapa 15 de la Vuelta a España

La emoción volvió a encenderse para el ciclismo colombiano en la Vuelta a España 2025. En la etapa 15, Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y Santiago Buitrago (Team Bahrain Victorious) protagonizaron una fuga que hizo soñar al país con un triunfo parcial, demostrando que siguen siendo protagonistas en las grandes vueltas.

Una fuga que ilusionó a Colombia

A falta de 33 kilómetros para la meta, Bernal y Buitrago encabezaron un ataque que tomó por sorpresa al pelotón.

La pareja colombiana logró abrir una diferencia superior a los 30 segundos, y aunque parecía que serían alcanzados, respondieron con más fuerza y mantuvieron la ventaja hasta los últimos metros.

El esfuerzo fue titánico, pero en el sprint final se impuso la potencia del danés Mads Pedersen (Lidl Trek), quien confirmó su favoritismo en llegadas rápidas.

Aun así, los colombianos dejaron huella, pues Buitrago terminó cuarto y Bernal sexto, resultados que, si bien no les dieron la victoria, sí renovaron la ilusión de verlos brillar en lo que resta de la carrera.

Pedersen ganó y Vingegaard sigue líder

El gran vencedor de la jornada fue Pedersen, que sumó una nueva victoria en su palmarés. En cuanto a la clasificación general, no hubo cambios significativos: Jonas Vingegaard (Team Visma) se mantiene como sólido líder.

Top 10 etapa 15 de la Vuelta a España.