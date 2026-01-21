Egan Bernal quiere defender su título de campeón Nacional en su amada Zipaquirá

Egan Bernal ya comienza a marcar en rojo una de las fechas más especiales de su calendario 2026. El vigente campeón nacional de ruta no solo buscará revalidar la camiseta tricolor, sino que lo hará en un escenario cargado de simbolismo: Zipaquirá, la ciudad que lo vio crecer y donde dio sus primeras pedaladas. Para el corredor del Ineos Grenadiers, competir en casa representa un estímulo adicional, un impulso emocional que va más allá de lo deportivo y que convierte esta edición del Campeonato Nacional en un reto profundamente personal.

La edición 78 de los Nacionales de Ruta se disputará del 5 al 8 de febrero en carreteras de Cundinamarca y promete ser una de las más competitivas de los últimos años. Con un trazado exigente, diseñado para favorecer a los escaladores, el evento reunirá a varias de las principales figuras del ciclismo colombiano que hoy compiten en el World Tour, elevando el nivel de la prueba a estándares internacionales.

Zipaquirá, el escenario soñado para Egan Bernal

Correr en Zipaquirá es, para Egan Bernal, una recompensa en sí misma. El campeón no oculta su emoción por disputar el Nacional en su tierra, arropado por su gente y en carreteras que conoce al detalle. “Ya el hecho de que este Nacional se realice en Zipaquirá es una pequeña victoria para mí”, ha reconocido el pedalista, dejando claro que la localía será un factor emocional clave en su desempeño.

Será la primera vez que el “joven maravilla” intente defender el título nacional en su ciudad natal, un desafío que añade presión, pero también motivación. El recorrido, pensado para escaladores, se ajusta a sus condiciones, con un trazado que exigirá inteligencia táctica, resistencia y fortaleza en los momentos decisivos de carrera.

Un Nacional de lujo con figuras del World Tour

La prueba élite masculina contará con un recorrido de 209 kilómetros y una nómina que promete espectáculo de principio a fin. Junto a Bernal estarán nombres de peso como Brandon Rivera, Santiago Buitrago, Daniel Felipe Martínez y Harold Tejada, corredores con experiencia internacional y capacidad para disputar la victoria en cualquier escenario.

La presencia de estos ciclistas convierte el Campeonato Nacional en una verdadera vitrina del talento colombiano, con duelos de alto nivel y estrategias propias de grandes carreras europeas. La lucha por la camiseta tricolor se perfila intensa y abierta, en un Nacional que quedará en la memoria por la calidad de sus protagonistas.

Los aficionados podrán seguir cada detalle de los Nacionales de Ruta a través del Canal RCN, en una edición que promete emociones, orgullo y un espectáculo a la altura de la tradición ciclística del país.