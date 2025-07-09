Egan Bernal sube posiciones en la Vuelta a España: así van los colombianos en la clasificación general

La etapa 15 de la Vuelta a España 2025 dejó emociones encontradas.

Por un lado, el triunfo del danés Mads Pedersen (Lidl Trek), quien se impuso al venezolano Orluis Aular y al italiano Marco Frigo tras un embalaje final, y por otro, el protagonismo colombiano con Egan Bernal y Santiago Buitrago, quienes se metieron en el grupo de escapados y sumaron una gran jornada.

Bernal y Buitrago, protagonistas en la fuga de la etapa 15

El recorrido entre Vegadeo y Monforte de Lemos estuvo marcado por protestas propalestinas que incluso provocaron la caída del español Javier Romo.

A pesar de los incidentes, el ciclismo brilló en los últimos kilómetros con un reducido grupo en el que se encontraban los escarabajos colombianos.

Santiago Buitrago terminó cuarto y Egan Bernal sexto, ambos mostrando fortaleza en una etapa donde la velocidad no jugaba a su favor. Aunque no lograron la victoria parcial, sí consiguieron mejorar sus posiciones en la general, recordándole a la afición que Colombia sigue viva en la ronda ibérica.

Así va la clasificación general de la Vuelta a España

El pelotón del líder, Jonas Vingegaard (Team Visma), llegó más de 13 minutos después, tomando la jornada como un respiro antes del día de descanso. El danés mantiene el maillot rojo con 48 segundos de ventaja sobre João Almeida y 2:38 sobre Tom Pidcock.

Por parte de Colombia, Harold Tejada (12°), Egan Bernal (14°), quien subió 4 puestos y Santiago Buitrago (19°) se mantienen en el top 20, demostrando regularidad y dejando abierta la posibilidad de seguir escalando.

Clasificación general tras etapa 15

Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 57h 35:33 João Almeida (POR/UAD) a 48s Tom Pidcock (GBR/Q36) a 2:38 Jai Hindley (AUS/RBH) a 3:10 Felix Gall (AUT/DAT) a 3:30 Giulio Pellizzari (ITA/RBH) a 4:21 Matthew Riccitello (USA/IPT) a 4:53 Sepp Kuss (USA/TVL) a 5:46 William Lecerf (BEL/SOQ) a 5:49 Torstein Traeen (NOR/TBV) a 6:33 Matteo Jorgenson (USA/TVL) a 8:52 Harold Tejada (COL/AST) a 11:48 Giulio Ciccone (ITA/LTK) a 12:21 Egan Bernal (COL/IGD) a 15:42 Bruno Armirail (FRA/DAT) a 16:18 Abel Balderstone (ESP/CJR) a 19:26 Jaume Guardeño (ESP/CJR) a 22:15 Louis Meintjes (RSA/IWA) a 26:36 Santiago Buitrago (COL/TBV) a 28:52 Gianmarco Garofoli (ITA/SOQ) a 33:53.

Este lunes 8 de septiembre, habrá jornada de descanso, lo que dará inicio a la tercera y definitiva semana en la Vuelta a España. Recuerde ver esta definición por la señal del Canal RCN.