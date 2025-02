Egan Bernal no se rendirá: "La temporada es muy larga y espero estar de vuelta pronto"

El lunes pasado, se corrió la cuarta edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior. INEOS Grenadiers celebró la victoria de Michał Kwiatkowski; sin embargo, lamentó la fuerte caída que sufrió Egan Bernal. A pesar de haber sufrido una fractura de clavícula, el campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 se mostró positivo y optimista.

Bernal Gómez estaba protagonizando un arranque de temporada inmejorable. Después de lograr un notable doblete (ruta y contrarreloj) en los Nacionales, viajó a España para darle inicio a su campaña en territorio europeo. El 'Cóndor de Zipaquirá' brindó espectáculo durante 150 kilómetros en Úbeda, pero se fue al piso en una bajada y la suerte no estuvo de su lado.

El 'escarabajo', de 28 años, intentará recuperarse en tiempo récord para llegar en buen nivel a alguna de las 'Grandes Vueltas'. Bernal ya sorteó un gravísimo choque en 2022 y tiene la mentalidad para protagonizar otro regreso.

Egan Bernal habló tras su caída en la Clásica Jaén Paraíso Interior

"Estaba realmente feliz de comenzar a competir nuevamente en Europa, especialmente con mi nueva camiseta de Colombia y también comenzando con una victoria de Kwiato", empezó diciendo el 'Niño de Oro' en unas declaraciones recogidas por la escuadra británica.

"La forma en que corrimos fue genial y fue realmente agradable ser parte de un equipo fuerte. Me sentí muy fuerte y obviamente estoy triste por haberme caído, pero al mismo tiempo, la forma en que me sentí durante la carrera me dio mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro, la temporada (por delante) es muy larga. Me he sentido muy bien en las tres carreras que he hecho, así que sólo queda seguir trabajando y espero estar de vuelta pronto", concluyó.

INEOS Grenadiers habló de Egan Bernal

"A Egan Bernal le han diagnosticado una fractura de clavícula tras sufrir una caída en los compases finales de la Clásica de Jaén el lunes. El campeón nacional colombiano permanecerá bajo el cuidado experto del equipo médico de INEOS Grenadiers y se implementará un plan de recuperación integral para apoyar su regreso a los entrenamientos y las carreras", señaló la escuadra WorldTour.