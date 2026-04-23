Egan Bernal, por el título del Tour de Los Alpes este viernes: hora y clasificación general

El ciclismo colombiano vuelve a ilusionarse con una posible consagración internacional. El pedalista Egan Bernal afronta este viernes 24 de abril una jornada decisiva en el Tour de los Alpes, donde se perfila como uno de los grandes candidatos al título. El corredor del Ineos Grenadiers llega a la última etapa con opciones reales de quedarse con la clasificación general, en una definición que promete emociones de principio a fin.

El zipaquireño se encuentra a tan solo cuatro segundos del liderato, una diferencia mínima que mantiene abierta la disputa. La etapa final, con un recorrido de 128 kilómetros y partida programada sobre las 5:00 a.m. (hora colombiana), será determinante para definir al campeón de esta edición. La exigencia del trazado, especialmente en los últimos tramos de montaña, podría ser el escenario ideal para que Bernal intente marcar la diferencia.

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Una clasificación apretada que anticipa batalla

La general refleja la intensidad de la competencia. El italiano Giulio Pellizzari lidera con un tiempo acumulado de 15:41:32, seguido muy de cerca por el neerlandés Thymen Arensman y el propio Bernal, ambos a solo cuatro segundos. Más atrás aparece Aleksandr Vlasov a seis segundos, mientras que otros corredores como Mattia Gaffuri y Mathys Rondel aún conservan opciones, aunque con diferencias un poco mayores.

Este panorama deja claro que cualquier movimiento estratégico puede resultar decisivo. No hay margen de error y cada segundo contará en una jornada que podría cambiar por completo la tabla de posiciones.

La montaña, clave para el ataque de Bernal

El perfil de la última etapa aparece como una oportunidad ideal para las características de Egan Bernal. Los dos puertos de montaña en el tramo final podrían ser el terreno perfecto para que el colombiano despliegue su fortaleza en la escalada y busque recortar la corta distancia que lo separa del liderato.

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El trabajo en equipo también será fundamental. Ineos Grenadiers deberá respaldar a su líder en los momentos clave, controlando los ataques de rivales directos y generando las condiciones para un posible asalto al primer lugar. Bernal, que ha mostrado una recuperación destacada en esta temporada, tiene ante sí la posibilidad de sumar un nuevo título a su palmarés.

Con todo por definirse, la última etapa del Tour de los Alpes se presenta como un auténtico espectáculo deportivo. Colombia estará atenta a lo que pueda lograr uno de sus máximos referentes en el ciclismo mundial, en una jornada donde la estrategia, la resistencia y el talento serán determinantes para alcanzar la gloria.