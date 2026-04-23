CANAL RCN
Deportes

Egan Bernal, por el título del Tour de Los Alpes este viernes: hora y clasificación general

Este viernes 24 de abril se correrá la última etapa del Tour de Los Alpes y Egan Bernal peleará por el título.

Egan Bernal
Foto: @INEOSGrenadiers

Noticias RCN

abril 23 de 2026
11:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ciclismo colombiano vuelve a ilusionarse con una posible consagración internacional. El pedalista Egan Bernal afronta este viernes 24 de abril una jornada decisiva en el Tour de los Alpes, donde se perfila como uno de los grandes candidatos al título. El corredor del Ineos Grenadiers llega a la última etapa con opciones reales de quedarse con la clasificación general, en una definición que promete emociones de principio a fin.

El zipaquireño se encuentra a tan solo cuatro segundos del liderato, una diferencia mínima que mantiene abierta la disputa. La etapa final, con un recorrido de 128 kilómetros y partida programada sobre las 5:00 a.m. (hora colombiana), será determinante para definir al campeón de esta edición. La exigencia del trazado, especialmente en los últimos tramos de montaña, podría ser el escenario ideal para que Bernal intente marcar la diferencia.

Egan Bernal brilló en la etapa reina del Tour de Los Alpes y pelea la general
RELACIONADO

Egan Bernal brilló en la etapa reina del Tour de Los Alpes y pelea la general

Una clasificación apretada que anticipa batalla

La general refleja la intensidad de la competencia. El italiano Giulio Pellizzari lidera con un tiempo acumulado de 15:41:32, seguido muy de cerca por el neerlandés Thymen Arensman y el propio Bernal, ambos a solo cuatro segundos. Más atrás aparece Aleksandr Vlasov a seis segundos, mientras que otros corredores como Mattia Gaffuri y Mathys Rondel aún conservan opciones, aunque con diferencias un poco mayores.

Este panorama deja claro que cualquier movimiento estratégico puede resultar decisivo. No hay margen de error y cada segundo contará en una jornada que podría cambiar por completo la tabla de posiciones.

La montaña, clave para el ataque de Bernal

El perfil de la última etapa aparece como una oportunidad ideal para las características de Egan Bernal. Los dos puertos de montaña en el tramo final podrían ser el terreno perfecto para que el colombiano despliegue su fortaleza en la escalada y busque recortar la corta distancia que lo separa del liderato.

Lamine Yamal se pierde el cierre de temporada y genera incertidumbre para el Mundial
RELACIONADO

Lamine Yamal se pierde el cierre de temporada y genera incertidumbre para el Mundial

El trabajo en equipo también será fundamental. Ineos Grenadiers deberá respaldar a su líder en los momentos clave, controlando los ataques de rivales directos y generando las condiciones para un posible asalto al primer lugar. Bernal, que ha mostrado una recuperación destacada en esta temporada, tiene ante sí la posibilidad de sumar un nuevo título a su palmarés.

Con todo por definirse, la última etapa del Tour de los Alpes se presenta como un auténtico espectáculo deportivo. Colombia estará atenta a lo que pueda lograr uno de sus máximos referentes en el ciclismo mundial, en una jornada donde la estrategia, la resistencia y el talento serán determinantes para alcanzar la gloria.

Celebración con muchos recuerdos: el festejo viral del gol de Fortaleza contra América
RELACIONADO

Celebración con muchos recuerdos: el festejo viral del gol de Fortaleza contra América

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Sudamericano Sub-17

DT de Argentina rompió el silencio tras declaraciones polémicas de su jugador contra Colombia

Lamine Yamal

Lamine Yamal se pierde el cierre de temporada y genera incertidumbre para el Mundial

Fortaleza

Celebración con muchos recuerdos: el festejo viral del gol de Fortaleza contra América

Otras Noticias

Soledad

Dos abuelitos llevan 3 meses viviendo sin techo y en pésimas condiciones tras un incendio en Soledad

La pareja de adultos mayores del barrio Manuela Beltrán denuncia que no ha recibido ayuda tras perder su vivienda.

Astrología

Mhoni Vidente volvió a romper el silencio y reveló inquietante predicción: esto dijo

La vidente indicó que podría pasar algo muy grave a nivel político. ¿Qué sería?

Defensoría del Pueblo

La grave radiografía que hizo la Defensoría sobre la salud: tutelas alcanzan cifras históricas

Dólar

¡Volvió a tocar su nivel más bajo en cinco años! Así abrió el dólar en Colombia hoy 23 de abril de 2026

Artistas

Reconocida exreina de belleza fue asesinada a tiros: se reveló quiénes son los principales sospechosos