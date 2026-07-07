Oficial: esta es la formación titular de Colombia para enfrentar a Suiza por octavos de final del Mundial

La Selección Colombia ya tiene definida su nómina titular para afrontar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá este martes a Suiza por los octavos de final, en un compromiso que se disputará desde las 3:00 p. m. en Vancouver, Canadá, con el objetivo de asegurar un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El combinado nacional llega con la confianza en alto luego de superar por 1-0 a Ghana en la ronda anterior, mientras que los europeos avanzaron tras imponerse con autoridad 2-0 sobre Argelia.

Formación oficial de Colombia para enfrentar a Suiza

Néstor Lorenzo apostó por una base consolidada para buscar el paso a los cuartos de final. La gran apuesta ofensiva estará liderada por James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz, quienes intentarán marcar diferencias frente a la defensa suiza.

La alineación titular de Colombia será la siguiente:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.

¿Dónde ver Colombia vs. Suiza EN VIVO?

El compromiso entre Colombia y Suiza comenzará a las 3:00 p. m. (hora colombiana) y podrá seguirse por la señal del Canal RCN, que ofrecerá una completa transmisión desde horas antes del pitazo inicial con toda la previa, el análisis y las reacciones posteriores.

Además, los aficionados podrán disfrutar del encuentro a través de las plataformas digitales de Noticias RCN, incluyendo el canal oficial de YouTube, la aplicación oficial y TikTok, donde habrá cobertura en tiempo real de todo lo que ocurra en Vancouver.

La ilusión de la 'Tricolor' está intacta y el país estará pendiente de un partido que puede marcar el camino hacia una nueva hazaña mundialista.