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Oficial: esta es la formación titular de Colombia para enfrentar a Suiza por octavos de final del Mundial

La Selección Colombia confirmó su formación titular para enfrentar a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. Conozca el once elegido por Néstor Lorenzo y dónde ver el partido EN VIVO.

Ghana Colombia Mundial 2026.
FOTO: AFP

Noticias RCN

julio 07 de 2026
01:36 p. m.
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La Selección Colombia ya tiene definida su nómina titular para afrontar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá este martes a Suiza por los octavos de final, en un compromiso que se disputará desde las 3:00 p. m. en Vancouver, Canadá, con el objetivo de asegurar un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El combinado nacional llega con la confianza en alto luego de superar por 1-0 a Ghana en la ronda anterior, mientras que los europeos avanzaron tras imponerse con autoridad 2-0 sobre Argelia.

Formación oficial de Colombia para enfrentar a Suiza

Néstor Lorenzo apostó por una base consolidada para buscar el paso a los cuartos de final. La gran apuesta ofensiva estará liderada por James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz, quienes intentarán marcar diferencias frente a la defensa suiza.

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La alineación titular de Colombia será la siguiente:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.

¿Dónde ver Colombia vs. Suiza EN VIVO?

El compromiso entre Colombia y Suiza comenzará a las 3:00 p. m. (hora colombiana) y podrá seguirse por la señal del Canal RCN, que ofrecerá una completa transmisión desde horas antes del pitazo inicial con toda la previa, el análisis y las reacciones posteriores.

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Además, los aficionados podrán disfrutar del encuentro a través de las plataformas digitales de Noticias RCN, incluyendo el canal oficial de YouTube, la aplicación oficial y TikTok, donde habrá cobertura en tiempo real de todo lo que ocurra en Vancouver.

La ilusión de la 'Tricolor' está intacta y el país estará pendiente de un partido que puede marcar el camino hacia una nueva hazaña mundialista.

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