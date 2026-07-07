Ministros designados por De la Espriella se pronuncian: ¿Qué pasará con el empalme?

Este martes 7 de julio se dieron varias noticias que han sacudido el ambiente político, relacionadas con el empalme entre el gobierno saliente y el entrante.

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, le dijo al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, suspender el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro.

La polémica entre Petro y De la Espriella por el empalme

Horas antes, el mandatario se refirió a las elecciones nuevamente y desconoció el resultado, a pesar de conocerse el escrutinio y confirmar que el proceso se llevó a cabo con transparencia.

“El presidente de Colombia, de acuerdo a la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda”, afirmó Petro al no reconocer la victoria de De la Espriella.

La suspensión del empalme causó eco y varias entidades se pronunciaron. Por ejemplo, la defensora Iris Marín le solicitó a De la Espriella y su equipo reunirse. También se refirieron los partidos políticos, como Centro Democrático, Cambio Radical, La U y Conservador.

Horas después, se pronunció quien estaba encabezando el proceso por parte del gobierno, Germán Ávila, el ministro de Hacienda. Sostuvo que hubo acusaciones y amenazas del comité entrante.

¿Quiénes son los ministros designados?

“No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante”, enfatizó el presidente electo.

En medio de la polémica, se anunciaron a otros seis ministros: Elsa Noguera para Mintransporte, Mauricio Gómez Amín para Mincomercio, Viviane Morales para Mineducación, Jaime Andrés Beltrán para Minvivienda, Juliana Gutiérrez para Mindeporte e Iván Cancino para Minjusticia.

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Rodrigo Lara como mininterior, Miguel Gómez Martínez como minhacienda, el general (r) Jorge Eduardo Mora como mindefensa y Fabio Arjona como minambiente ya habían sido anunciados.

A través de un comunicado conjunto, los jefes de cartera delegados mencionaron el tema del empalme: “El declarar que desconoce la voluntad de los colombianos expresada en las urnas, cruza una línea infranqueable en una democracia (…) Marca un contraste nítido”.