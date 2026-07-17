Harold Tejada hizo 'etapón' en el Tour de Francia 2026: así quedó la general este viernes

Una etapa llena de emoción se vivió este viernes 17 de julio en el Tour de Francia. El colombiano Harold Tejada brilló y se ubicó en la segunda casilla de la etapa 13 tras perder por un metro con el suizo Mauro Schmid.

El colombiano estuvo durante gran parte de la jornada en la fuga del día, sin embargo, fue a pocos kilómetros que se fue en solitario con el europeo. A pocos metros de la meta, Tejada lanzó el ataque que fue contrarrestado por el europeo y que terminó dándola la victoria final.

El británico Tom Pidcock, el mejor situado en la general entre los corredores de esa escapada (10º a 11:49 del maillot amarillo en la salida del día), acabó finalmente tercero y consigue un impulso importante en la clasificación antes de las dos etapas de montaña previstas este fin de semana.

Así quedó la clasificación de la etapa 13

(#118) M. Schmid (🇨🇭 Suiza) - TEAM JAYCO ALULA | Tiempo: 04h 06' 58" | Bonificación: 10" (#65) H. Tejada (🇨🇴 Colombia) - XDS ASTANA TEAM | Tiempo: 04h 06' 58" | Bonificación: 6" (#171) T. Pidcock (🇬🇧 Reino Unido) - PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | Tiempo: 04h 07' 00" | Diferencia: +02" | Bonificación: 4" (#28) M. Van Gils (🇧🇪 Bélgica) - RED BULL - BORA - HANSGROHE | Tiempo: 04h 07' 00" | Diferencia: +02 (#4) B. McNulty (🇺🇸 Estados Unidos) - UAE TEAM EMIRATES XRG | Tiempo: 04h 07' 00" | Diferencia: +02" (#88) K. Vauquelin (🇫🇷 Francia) - NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | Tiempo: 04h 07' 00" | Diferencia: +02" (#201) J. Jegat (🇫🇷 Francia) - TOTALENERGIES | Tiempo: 04h 07' 00" | Diferencia: +02" (#183) C. Braz Afonso (🇫🇷 Francia) - GROUPAMA-FDJ UNITED | Tiempo: 04h 07' 00" | Diferencia: +02" (#7) T. Wellens (🇧🇪 Bélgica) - UAE TEAM EMIRATES XRG | Tiempo: 04h 07' 00" | Diferencia: +02" (#117) L. Plapp (🇦🇺 Australia) - TEAM JAYCO ALULA | Tiempo: 04h 07' 09" | Diferencia: +11"

En cuando a la clasificación general del Tour de Francia, el mejor de los colombianos sigue siendo Egan Bernal, quien se ubica en la casilla 12, perdiendo más de doce minutos con respecto al líder, Pogacar.

Mire la clasificación general del Tour de Francia