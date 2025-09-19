Las cuentas de David González para clasificar al América desde el palco

América de Cali vive un momento clave en la Liga BetPlay 2025-II. El equipo escarlata, que recientemente nombró a David González como su nuevo director técnico, está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las 10 jornadas restantes si quiere soñar con clasificar a los cuadrangulares de fin de año. Aunque el estratega antioqueño no podrá dirigir desde la línea debido a la reglamentación que impide que un entrenador participe en dos clubes en un mismo torneo, su compromiso con el proyecto es total.

“Tenemos 10 partidos y quiero ganar los 10, es lo que vamos a intentar. Vamos a jugar contra cada rival y en cada ciudad como si estuviéramos en el Pascual para empezar a sumar. No me puedo quedar pensando que necesito más de 20 puntos sabiendo que los más importantes son los tres puntos que vienen en cada partido”, aseguró González en rueda de prensa.

Un reto motivacional para el plantel

La llegada de González busca ser el punto de quiebre en una campaña donde el América ha estado lejos de su mejor versión. Consciente de la presión que implica dirigir a uno de los clubes más grandes del país, el técnico apeló a la confianza y al compromiso de sus jugadores para revertir el mal momento.

“El hecho de que América se haya decidido por nosotros, teniendo ese condicionante, me llena de responsabilidad y de orgullo”, declaró, resaltando que su nombramiento es una muestra de credibilidad hacia su trabajo.

Dirigir desde el palco, una experiencia diferente

Aunque no estará en la raya, González ve el reto como una oportunidad para aportar desde otra perspectiva. “Uno desde arriba logra ver cosas que en la raya es más difícil observarlas. En la raya está el componente de motivar a un jugador, de poder hablar con el cuarto, muchas cosas que desde arriba no se puede”, explicó. Esta visión podría convertirse en una ventaja estratégica para el cuerpo técnico, que tendrá la misión de sacar adelante los compromisos y mantener vivas las aspiraciones de clasificación.

Con 30 puntos en disputa, América está ante una oportunidad única para recomponer su camino y devolverle la ilusión a su hinchada. Los próximos encuentros serán decisivos para determinar si el equipo logra la meta de clasificar entre los ocho mejores.